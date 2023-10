Cosa fare ad Halloween 2023: 8 idee per la notte delle streghe

Un po’ come accade a Capodanno, “Cosa fare ad Halloween?” è la domanda più gettonata di questo periodo. Ed anche come accade per la fine dell’anno, le idee su cosa fare nel weekend di Halloween sembrano essere talmente tante da rendere la scelta praticamente impossibile. Per questo, vogliamo provare a darvi una mano suggerendovene alcune tra le più interessanti. Pronti a decidere?

Cosa fare ad Halloween

Non sapete ancora cosa fare ad Halloween 2023? Meglio organizzare una spaventosa festa a casa o scegliere uno degli eventi organizzati in tutta Italia?

Tra il classico film horror da guardare a casa (potete scegliere tra uno di questi film da vedere ad Halloween) ed una gita fuori porta, le opzioni sono diverse a seconda delle proprie preferenze. Il tempo che ci separa dalla notte delle streghe è poco e le varianti a cui pensare entro il 31 ottobre sono veramente tante: idee, menu a tema, film, zucca da comprare e intagliare, dolcetti, scherzi, trucchi, maschere più o meno fai da te e chi più ne ha più ne metta…

Se non volete ritrovarvi a fare tutto all’ultimo minuto, leggete le nostre idee su cosa fare nel week end dei morti.

Cosa fare ad Halloween 2023: idee

Come anticipato, vi diamo alcune dritte per trascorrere la notte delle streghe in compagnia facendo qualcosa di diverso dal solito. Si tratta di idee facilmente riproducibili e che non necessitano di troppa spesa. Curiosi di scoprirle tutte?

1. Seduta spiritica

Fate credere a tutti gli invitati che quella che state organizzando sarà una vera e propria seduta spiritica. Coinvolgete uno o più complici, i vostri genitori potrebbero stare al gioco. Una volta che si sarà creata l’atmosfera giusta e la tensione inizierà a farsi sentire… date inizio agli scherzi! Luci che si spengono, rumori sospetti ecc… Per fare in modo che lo scherzo riesca dovrete organizzare tutto in modo che la suspense cresca in modo graduale. Occhio ai deboli di cuore!

2. Il gioco dell’assassino (e altri giochi)

Conosciuto in Italia come Killer o Gioco dell’assassino è un gioco di ruolo dal vivo comunemente praticato nei campus dei college e nelle comunità delle scuole superiori, soprattutto negli Stati Uniti. Ogni giocatore è un assassino ed ha un obiettivo, una vittima designata. Uccisa questa l’assassino acquisisce un nuovo obiettivo: deve uccidere l’obiettivo della sua ex vittima designata. Vince l’ultimo sopravvissuto. Inutile dire che si tratta di omicidi simulati, vero? Qui la guida americana.

3. Halloween 2023: Maratona di film Horror

Un modo classico per trascorrere la sera di Halloween. Il successo della serata dipenderà dalla scelta dei film. Innanzitutto stabilite insieme ai vostri amici il livello di paura che volete raggiungere, nessuno deve rimanere traumatizzato, ok? Quindi potete scegliere se guardare tutti insieme una saga, come quella di Michael Myers, ad esempio, o un genere più soft come i film di Tim Burton.

4. Cosa fare la notte di Halloween 2023: Zombie walking

Non c’è nulla di più adatto per la notte di Halloween di una Zombie Walking. Convoca gli amici, chiedi loro di vestirsi da zombie. Il costume da zombie è il più semplice da ricreare. Scegliete degli abiti che usate poco, stracciateli e fate in modo che sembrino sporchi di fango e insanguinati. Potete usare salsa di pomodoro e terriccio umido. Quindi passate al trucco, tanto nero intorno agli occhi, qualche ferita ricreata con rossetto e trucchi scuri, o magari una maschera. Adesso che siete pronti, che ne dite di un bel giro in centro?

5. Idee Halloween 2023: Cena a tema

Se avete il luogo giusto e un budget generoso, organizzare una cena a tema è un modo simpatico per trascorrere la notte di Halloween. Non possono mancare le decorazioni divertenti e macabre al tempo stesso, i piatti non devono necessariamente avere come ingrediente la zucca, piuttosto avere un aspetto strano e lugubre. Con un po’ di maionese e ketchup i wurstel si trasformano in dita mozzate, le uova con un’oliva all’interno diventano delle pupille commestibili… sbizzarritevi, sul web trovate tante idee.

6. Festa in maschera per Halloween 2023

Quest’anno i party nei locali saranno piuttosto rari, quindi potete organizzare la vostra personale festa di Halloween rispettando le più basilari regole anti Covid. Riunite il gruppo, dividetevi i compiti, qualcuno penserà al rinfresco, qualcuno alle decorazioni, altri alla musica. Al padrone di casa spetta la scelta del tema, e se non ami mascherarti, beh allora abolisci ogni tipo di dress code!

7. Pigiama party di Halloween

Un’idea originale per organizzare una festa per la notte delle streghe può essere rappresentata da un pigiama party di Halloween a tema horror! Fate scorta di film, passatempi, giochi e aneddoti, tutti rigorosamente spaventosi, e trascorrerete la notte più interminabile della vostra vita. Il buio e il mistero faranno la loro parte per creare un’atmosfera davvero terrificante. Pronti?

8. Visitare un Cimitero Monumentale

Se non ne hai mai visitato uno dovrai rimediare, e il giorno di Halloween potrebbe essere l’occasione giusta. La scultura funebre è una forma d’arte spesso sottovalutata: ti stupirai nel rimanere ipnotizzato di fronte al lugubre fascino di sculture e statue funebri. Perché non iniziare dal Cimitero Monumentale di Milano?