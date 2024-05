ARGOMENTI TESINA TERZA MEDIA: COME TROVARE I COLLEGAMENTI

Realizzare una Tesina non è affatto semplice: bisogna pensare all’argomento principale, impostarla, trovare e creare i collegamenti tra le diverse materie e possibilmente renderla originale e unica, personalizzandola. La tesina, del resto, sarà il tuo biglietto da visita per l’orale dell’esame di terza media, che ti permetterà di fare bella figura con i tuoi insegnanti.

Al suo interno ci saranno tutte le tue conoscenze, ciò che hai studiato a scuola, ma anche quello che ti piace e ti appassiona e soprattutto il tuo impegno. Trovare un argomento che piaccia e che coinvolga la maggior parte delle materie che studi non è però affatto semplice.

Per questo oggi ti proponiamo una semplice guida che ti aiuterà a realizzare una tesina di terza media perfetta, partendo prima di tutto dalla scelta dell’argomento e e poi guidandoti per trovare i collegamenti giusti. Ecco alcune idee, dritte e tutte le risorse che ti servono.

ARGOMENTI TESINA TERZA MEDIA: COME TROVARLI

Il primo scoglio da superare è la scelta dell’argomento. Sono tante le domande che ti frullano per la testa, vero? Per esempio: come si fa a trovare l’argomento per la tesina, tra i tanti possibili? Come capire cosa è più adatto al percorso scolastico? Posso fare una tesina con un argomento originale o mi butto su un classico? Per prima cosa chiariamo che è normale essere a corto di idee ed è importante chiedere aiuto per trovare un argomento originale per stupire i tuoi professori o che coinvolga tutte le materie studiate.

In fondo, ci sono tantissimi argomenti su cui basare e sviluppare il tuo percorso multidisciplinare. Il trucco è sempre scegliere in base alle proprie inclinazioni. Trovare un tema che ti piace fa davvero la differenza perché potrete lavorare con piacere ed entusiasmo e non vi peserà per niente. In più, secondo la nostra esperienza, consigliamo di scegliere un argomento che si conosce bene e soprattutto che consenta di collegare le materie più importanti, in modo da non avere nessun nervo scoperto. Infine, l’ultimo consiglio che ti diamo per centrare l’argomento è trovarne uno che possa coinvolgerti personalmente. Per esempio: fai danza? Imposta la tesina su questo tema così potrai inserire anche gli aspetti pratici. Suoni uno strumento?

Quale migliore tesina se non sulla musica? Questi esempi servono a farti capire che se sei impegnato in un hobby e hai delle passioni esterne alla scuola, è utile partire da quelle, perché potrai aggiungere quel tocco in più, che serve per arricchire l’argomento che sceglierai. Una volta che avrai scelto la tematica, non ti rimarrà che cominciare a trovare i collegamenti.

TESINA TERZA MEDIA: COME TROVARE I COLLEGAMENTI

Trovare un argomento che ti soddisfi sembra difficile, ma la parte più complicata nella preparazione della tesina è trovare i collegamenti tra le materie. Anche in questo caso si può spaziare all’infinito, cosa che ovviamente non è possibile e non è consigliabile.

Meglio inquadrare bene e con criterio gli argomenti da collegare. Prima di tutto gli argomenti inseriti devono essere pertinenti con la tematica principale, evitando soprattutto di forzare collegamenti che potrebbero esser e fuori tema. In sostanza, bisogna trovare un equilibrio, come in tutte le cose. Come fare allora a scegliere le materie giuste? La prima regola è non impazzire alla ricerca di tutti i collegamenti e capire che nella tesina non devono essere messe per forza tutte le materie che studi in classe. È vero, è un percorso multidisciplinare ma non è detto che collegare tutto sia per forza un bene.

Meglio trovare quelli giusti, quelli che possano arricchire il tuo elaborato ma non stravolgerlo. A volte infatti lo studente crede che trovare collegamenti complicati o azzardati possa essere utile, ma si sbaglia. Quindi diciamo un categorico no ai voli pindarici… Meglio rimanere con i piedi per terra! A questo proposito fatti consigliare anche dai tuoi professori, che sapranno guidarti nella scelta e non fare solo di testa tua! E allora, come trovare i collegamenti giusti? Ecco il nostro consiglio: fate uno schema, una scaletta! Al centro mettete l’argomento principale e collegate un’idea alla una materia che si vuole trattare. Per esempio cerca di focalizzare bene il tema e, in base alle tue conoscenze e a ciò che hai studiato, inizia a legare le diverse discipline: inquadramento del periodo storico, come questo argomento viene affrontato nell’arte, nella letteratura, nelle scienze, nella musica, dal punto di vista tecnologico, ecc…

Se non riesci a farlo da solo, hai due possibilità: la prima, la più ovvia, è chiedere ai tuoi insegnanti, come accennavamo prima. La seconda e fare un giro sul web per trovare qualche spunto, ma senza scopiazzare qua e là.

Per aiutarti ancora, ti proponiamo di leggere: Tesina terza media: come trovare i collegamenti

TESINA TERZA MEDIA: I NOSTRI CONSIGLI

Leggi tutte le nostre guide per realizzare una perfetta tesina di terza media: