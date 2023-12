Concorso Docenti 2023 Sicilia: posti disponibili e classi di concorso

Lunedì 11 Dicembre è stato bandito il Concorso Docenti 2023, che mette a disposizione 30.126 posti, ripartiti in 9.641 per le scuole dell’infanzia e primaria e 20.575 per le scuole secondarie di primo e secondo grado. Le candidature sono accettate fino al 9 gennaio 2024 tramite il sito InPA.

Per la regione Sicilia, il Concorso per Docenti 2023 annuncia 898 posti, con 160 per le scuole dell’infanzia e primaria e 738 per le scuole secondarie di primo e secondo grado. Analizziamo la suddivisione dei posti nel Concorso Scuola 2023 in Sicilia per categoria e classe di concorso.

Concorso Docenti 2023 Sicilia: scuola dell’infanzia e primaria

Nel concorso Scuola 2023 per la Sicilia, sono previsti 160 posti per la scuola dell’infanzia e primaria, dettagliati nel modo seguente:

55 posti per la scuola dell’infanzia (di cui 9 per docenti di sostegno)

(di cui 9 per docenti di sostegno) 105 posti per la scuola primaria (di cui 30 per docenti di sostegno)

Si sottolinea che per accedere a queste posizioni è richiesta l’abilitazione all’insegnamento, ottenibile attraverso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, o un titolo equivalente riconosciuto in Italia se acquisito all’estero.

Per i posti nella scuola secondaria (che verranno dettagliati successivamente), i requisiti includono:

una laurea in linea con la classe di concorso e l’abilitazione specifica

tre anni di esperienza negli ultimi cinque anni nelle scuole statali, con almeno un anno specifico

una laurea in linea con la classe di concorso più 24 CFU acquisiti entro il 31 ottobre 2022

Per gli ITP, è necessaria una laurea di primo livello e abilitazione o un diploma valido per la classe di concorso (fino al 31 dicembre 2024), mentre per i candidati ai posti di sostegno è richiesto un titolo di specializzazione in base al DM n. 249/2010.

Concorso Scuola 2023 Sicilia: scuola secondaria di I grado

Per la Sicilia, il concorso Docenti 2023 stanzia 2.219 posti per la scuola secondaria di I grado, distribuiti tra le varie classi di concorso:

Concorso Scuola 2023 Sicilia: scuola secondaria di II grado

Per la Sicilia, il concorso Docenti 2023 prevede 219 posti per la scuola secondaria di II grado, distribuiti tra le varie classi di concorso:

6 posti per Classe di concorso A001 in ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

in ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 98 posti per Classe di concorso A022 in ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

in ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 2 posti per Classe di concorso A023 in LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI)

in LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI) 30 posti per Classe di concorso A028 in MATEMATICA E SCIENZE

in MATEMATICA E SCIENZE 4 posti per Classe di concorso A030 in MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

in MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 7 posti per Classe di concorso A049 in SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

in SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 3 posti per Classe di concorso A060 in TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

in TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 2 posti per Classe di concorso AA25 in LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (FRANCESE)

in LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (FRANCESE) 1 posto per Classe di concorso AA56 in STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (ARPA)

in STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (ARPA) 5 posti per Classe di concorso AB25 in LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE)

in LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE) 6 posti per Classe di concorso AB56 in STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CHITARRA)

in STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CHITARRA) 5 posti per Classe di concorso AC25 in LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (SPAGNOLO)

in LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (SPAGNOLO) 1 posto per Classe di concorso AC56 in STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CLARINETTO)

in STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CLARINETTO) 5 posti per Classe di concorso AG56 in STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (FLAUTO)

in STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (FLAUTO) 7 posti per Classe di concorso AI56 in STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PERCUSSIONI)

in STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PERCUSSIONI) 3 posti per Classe di concorso AK56 in STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (SAXOFONO)

in STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (SAXOFONO) 5 posti per Classe di concorso AL56 in STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (TROMBA)

in STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (TROMBA) 29 posti per Classe di concorso ADMM in SOSTEGNO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Il concorso Scuola 2023 in Sicilia prevede 519 posti per la scuola secondaria di II grado, distribuiti tra le varie classi di concorso: