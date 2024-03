Film per la Festa della Donna: la nostra selezione

8 film per la Festa della Donna

L’8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, può essere un’ottima opportunità per guardare film che celebrano le storie, le lotte, i successi e la resilienza delle donne. Ecco una lista di 8 film per la Festa della Donna che spaziano tra vari generi e tematiche, ideali per questa giornata:

Le Streghe di Eastwick (1987) – Un film che mescola commedia, horror e fantasy, raccontando la storia di tre donne indipendenti che scoprono di avere poteri magici.

Erin Brockovich – Forte come la verità (2000) – Basato su una storia vera, questo film racconta la lotta di una donna contro una compagnia di gas e petrolio che inquina l’acqua di una città.

Million Dollar Baby (2004) – Un film che narra la storia di una pugile donna determinata a fare strada in uno sport dominato dagli uomini, con l’aiuto di un allenatore riluttante.

Piccole Donne (2019) – L’ultimo adattamento dell’omonimo romanzo di Louisa May Alcott, che segue le vite delle sorelle March mentre crescono e navigano le loro ambizioni personali e romantiche durante e dopo la Guerra Civile Americana.

Nomadland (2020) – Un film che esplora temi di perdita, sopravvivenza e comunità attraverso gli occhi di una donna che viaggia attraverso l’America come una nomade moderna dopo la recessione economica.

Promising Young Woman (2020) – Un film che offre una potente riflessione sul trauma e la vendetta, seguendo la storia di una donna determinata a smascherare la verità dietro un evento tragico del suo passato.

Barbie (2023) – Diretto da Greta Gerwig, questo film è una commedia vivace e colorata che esplora l’universo della bambola più famosa al mondo in un modo mai visto prima. Il film si distingue per il suo approccio unico, mescolando umorismo, critica sociale e un’estetica accattivante per riflettere su temi di identità, femminilità e la pressione di conformarsi a standard irrealistici.

C’è ancora domani (2023) – questo film diretto e interpretato da Paola Cortellesi offre uno sguardo intimo e ispiratore sulla vita di una donna negli anni del dopoguerra in Italia, la quale, nonostante gli ostacoli e le delusioni, cerca di ritrovare se stessa e di dare una nuova direzione alla sua vita.

Questi film per la Festa della Donna offrono una varietà di prospettive sulle esperienze femminili, celebrando la forza, la determinazione e la complessità delle donne. Sono scelte eccellenti per riflettere sull’importanza della Giornata Internazionale della Donna.

