Frasi di auguri per l’8 marzo: citazioni diverse dal solito

Frasi celebri per la Festa della Donna

Le frasi d’auguri per l’8 Marzo, la Festa delle Donne, sono svariate, però vanno scelte in base alla persona a cui si devono dedicare. Le frasi di auguri per l’8 marzo sono pensate per le mamme, le nonne, le fidanzate, le sorelle, le amiche, le compagne di vita, tutte le donne che in un modo o in un altro fanno parte della nostra vita.

Vi proponiamo delle frasi celebri per l’8 Marzo, Festa delle Donne, diverse dalle solite dediche convenzionali.

Frasi originali per la Festa delle Donne

Ecco delle frasi di auguri per la Festa delle Donne da dedicare a chi volete:

“Essere donna è così affascinante. È un’avventura che richiede un tale coraggio, una sfida che non finisce mai.” – Oriana Fallaci

“Quando si scrive delle donne bisogna intingere la penna nell’arcobaleno e asciugare la pagina con la polvere delle ali delle farfalle.” – Denis Diderot

“Essere donna è un compito terribilmente difficile visto che consiste principalmente nell’avere a che fare con gli uomini.” – Joseph Conrad

“La donna vuole essere amata senza perché. Non perché è bella o buona o ben educata o graziosa o spiritosa, ma perché è. Ogni analisi le sembra una diminuzione, una soggezione della propria personalità”. – Henri-Fredédéric Amiel

“Le donne sono servite, in tutti questi secoli, come specchi che possiedono il potere magico e delizioso di riflettere la figura di un uomo a due volte la sua grandezza naturale.” – Virginia Woolf

“Non si nasce donna: si diventa.” – Simone de Beauvoir

“Le donne forti, quando si mettono insieme, sono un’indistruttibile forza di cambiamento.” – Gloria Steinem

“L’amicizia tra donne è diversa. Si tratta di una connessione dell’anima. Siamo colleghe, anime sorelle, amiche che navigano nella stessa marea della vita.” – Michelle Obama

“Dietro ogni donna di successo c’è un’altra donna che le dà forza e sostegno.” – Amy Poehler

“Le donne insieme fanno cose straordinarie. Sosteniamoci a vicenda, celebriamoci e solleviamoci.” – Serena Williams

Queste frasi celebri per la Festa delle Donne possono essere usate anche in messaggi, discorsi, cartoline, post sui social media o in qualsiasi altro modo si desideri celebrare l’8 marzo, sottolineando l’importanza dell’uguaglianza di genere e il potere e l’impatto delle donne in tutto il mondo.

