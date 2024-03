La mimosa, il fiore della festa della donne

L’8 marzo è arrivato e si celebrano le donne; ma sapete qual è la storia della mimosa per la Festa della Donne? La mimosa è il simbolo della Festa delle Donne, celebrata l’8 marzo, principalmente in Italia, per una serie di motivi storici e simbolici. La scelta di questo fiore risale al dopoguerra, precisamente al 1946, anno in cui l’Italia stava cercando di ricostruirsi dopo le devastazioni della Seconda Guerra Mondiale.

L’8 marzo, festa della donne: la storia della mimosa

Perché la mimosa è il fiore della Festa delle Donne? Fu scelta per diversi motivi:

Simbolismo: la mimosa è un fiore che sboccia nei primi giorni di marzo, simboleggiando così la rinascita e l’arrivo della primavera. La sua fioritura precoce è vista come un simbolo di forza, resilienza e bellezza, qualità che si associano alla lotta delle donne per l’uguaglianza e i loro diritti.

Accessibilità: a differenza di altri fiori, la mimosa è abbondante e relativamente economica in questo periodo dell’anno. Questo ha reso possibile per tutti, indipendentemente dalla classe sociale, di partecipare alla celebrazione acquistando e regalando mazzi di mimosa. La sua accessibilità ha favorito la diffusione della tradizione.

Iniziativa delle donne partigiane: la scelta della mimosa come simbolo della Festa delle Donne è stata promossa da Teresa Mattei e Rita Montagnana, due donne partigiane e attiviste per i diritti delle donne, insieme ad altre donne dell’Unione Donne Italiane (UDI). Volevano un simbolo che rappresentasse la rinascita e la forza femminile, in contrasto con i fiori tradizionalmente associati alla fragilità.

Distinzione: in quel periodo, era comune in molti paesi dell’Est Europa celebrare la giornata internazionale della donna con l’uso di garofani rossi, un simbolo del movimento operaio. La scelta della mimosa da parte dell’Italia ha contribuito a distinguere la propria tradizione e a dare un’impronta specifica alla celebrazione.

La mimosa, quindi, non solo segna l’arrivo della primavera ma è anche diventata un simbolo di apprezzamento, rispetto e solidarietà verso le donne, ricordando le lotte passate e quelle ancora presenti per il raggiungimento di una piena uguaglianza di genere.

