Frasi di Natale: i migliori auguri di Buon Natale 2023

Se sei in cerca di frasi di Natale per fare i migliori auguri di Buon Natale 2023 sei nel posto giusto. Le citazioni e gli aforismi natalizi dei quali è possibile usufruire durante le feste per augurare buon Natale a chi ci circonda sono tante. Per darti un aiuto, abbiamo pensato di raggrupparne una bella selezione di seguito. Si tratta di frasi di Natale brevi, e meno brevi da dedicare agli amici, ai bambini. Frasi natalizie famose e riflessive, dalle quali partire per fare una bella riflessione. Pronti a prendere ispirazione?

Frasi di Natale: i migliori auguri di Buon Natale

Avete intenzione di fare gli auguri di Natale e avete paura di risultare troppo formali con un classico Buon Natale e felice anno nuovo? Allora avete bisogno della nostra raccolta di frasi sul Natale, perfette se il blocco dello scrittore sta congelando il vostro spirito natalizio. Frasi famose, citazioni, aforismi e frasi divertenti e simpatiche per fare gli auguri agli amici, alla famiglia e persino alla fidanzata o al fidanzato. Ancora uno step e la vostra opera d’arte sarà pronta per finire sotto l’albero: il regalo ce l’avete, la carta per impacchettarlo pure, il bigliettino anche… Non vi resta che trovare la frase giusta! Sì, è vero, “Buon Natale” è un vecchio classico e come tale non passa mai di moda ma nel caso in cui voleste scrivere qualcosa di meno standard di una citazione famosa, o anche di un po’ più sbarazzino, diverso dai soliti “tanti auguri” e “pace e serenità” siete nel posto giusto!

Frasi di Natale simpatiche e divertenti

Iniziamo dunque con qualche pensierino da scrivere a quegli amici che proprio non vogliono sentire scuse e non credono al vostro blocco dello scrittore da bigliettino di Natale.

“Quando viene il Natale tutti noi facciamo un bilancio delle cose belle che la vita ci ha regalato e io so che il più bel regalo è la tua amicizia” (e il seguito potrebbe essere: “però se proprio insisti accetterò anche quell’orologio che ti ho chiesto mesi fa”)

“L’amicizia è un regalo che va custodito per tutta la vita e tu sei il regalo migliore che potessi ricevere! Buon Natale!” (sì, evviva, però tutto sommato un pensierino non ci sta male)

“Ci sono molti regali sotto il mio albero ma il dono migliore è quello che mi fai ogni volta che dici di essere mio amico” (…però se dici di essere mio amico e poi ti fai la mia ragazza mi rimangio tutto)

“Spero che la magia del Natale illumini il tuo cuore e che ogni tuo desiderio venga esaudito!” (in alternativa puoi illuminare gli alberi del giardino con una fila di lucette?)

Auguri di Natale per la famiglia: genitori, nonni & Co.

Ecco, invece, cosa scrivere per fare gli auguri alla tua famiglia.

“Buon Natale mamma, spero che ogni tuo giorno sia pieno di gioia così come è stata la mia vita finora grazie a te” (è un’ottima strategia se vuoi diventare immediatamente il figlio preferito)

“Di tutti i regali che ho ricevuto a Natale nessuno regge il confronto con il migliore di tutti, che è avere voi due come genitori” (…soprattutto da quando mi avete regalato la macchina!)

“Buon Natale papà, quest’anno ho cercato a lungo per te un regalo meraviglioso…e poi mi sono accorto che avere un figlio come me è il miglior regalo che tu potessi desiderare!” (per i genitori spiritosi. Funziona meglio se alla fine aggiungete una frase più carina)

“Avevo chiesto a Babbo Natale di farmi diventare un supereroe…e lui mi ha fatto un regalo più grande, mi ha fatto diventare un fratello”. (Questo è il bigliettino giusto nel caso aveste appena distrutto qualcosa che appartiene a un fratello o una sorella più piccola, che notoriamente pendono dalle vostre labbra e si berranno di sicuro una panzana simile… Oppure va bene nel caso in cui abbiate chiesto ai vostri fratelli un regalo enorme e voi vi siate limitati a una molletta per i panni incartata nel giornale.)

Frasi sul Natale per fare gli auguri a lui o a lei

Avvertenza: mai come in questo caso sarebbe sempre meglio affidarsi al cuore, ma se proprio non si riesce a scrivere neanche una parola, ecco qualche frase a cui ispirarsi.

“Sai perché non ho bisogno della cometa a Natale? Perché la mia luce, la mia guida, sei tu” (Avvertenza: alcune fidanzate potrebbero rispondere “ah è per questo allora che non hai ancora cambiato la lampadina che si è fulminata come ti avevo chiesto due settimane fa?”)

“Vorrei che Babbo Natale esaudisse il mio desiderio…di restare per sempre con te” (Astenersi stalker)

“Lascia che il tuo regalo di Natale sia io” (Va benissimo, ma non è una scusa per presentarsi a mani vuote)

“Buon Natale, ti auguro di ricevere tutto ciò che desideri…ah, aspetta ma tu hai già tutto ciò che desideri, hai me!” (Ecco, speriamo che abbia solo voi e non anche Alessandra, Martino, Chiara e Filippo. Ricordate che l’acidità è spiritosa se dosata con sapienza.)

Frasi di Natale riflessive per auguri sentiti

Che il Natale ti restituisca le illusioni dell’infanzia, i piaceri della giovinezza e la tranquillità di casa. Buon Natale!

Possa questo Natale essere luminoso, portare gioia, amore e accendere un nuovo anno pieno di luce e speranza.

Possano i risultati di quest’anno essere solo i semi da piantare e raccogliere con enorme successo negli anni a venire. Buon Natale e buone feste!

Possa Dio nella sua infinita bontà benedire e riempire i nostri cuori di pace e amore nella notte di Natale. Buone feste.

Natale è sinonimo di amore… è un tempo in cui l’amore di Dio e degli esseri umani deve prevalere sull’odio e sull’amarezza., un tempo in cui i nostri pensieri, le nostre azioni e lo spirito della nostra vita manifestano la presenza di Dio.

