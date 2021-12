Come augurare buon anno 2022? Niente di più semplice: con le frasi e gli aforismi che abbiamo raccolto sotto. Così non dovrete scervellarvi alla ricerca di auguri per Capodanno originali per poi, alla fine, ripiegare sempre sugli stessi. Eh già…

Auguri di Capodanno: frasi e aforismi

Avete poche idee per gli auguri di Buon anno? Di persona è facile, ma se si deve mandare un messaggio occorre scegliere le giuste frasi di Capodanno. Meglio fare degli auguri spiritosi e divertenti o affidarsi ai classici aforismi sull’anno nuovo o sulla fine dell’anno? Se poi si devono addirittura reperire delle frasi per gli auguri di buon anno aziendali le cose si complicano ancora di più.

Niente paura: vi aiutiamo noi: abbiamo raccolto le frasi e gli aforismi per gli auguri di buon anno dalle quali poter prendere spunto (o modificare) in base ai destinatari. Troverete quelle che facciano per voi, statene certi: vi saranno utili per trovare l’ispirazione adatta al momento di passaggio dall’anno vecchio ad un nuovo inizio scoppiettante.

Auguri di buon anno: frasi e aforismi per tutti

Le frasi che vi proponiamo per fare gli auguri di Capodanno per il 2022 sono all’insegna di una buone dose di speranza, accompagnata da tanta allegria, un pizzico di aspettative e tanto affetto. Un bel mix per iniziare l’anno con il botto e far capire a coloro che non festeggeranno insieme a te che anche in una bella serata di festeggiamenti hai un dolce pensiero per tutti. Se vuoi iniziare il nuovo anno al meglio e hai intenzione di partire proprio da pensieri, frasi e aforismi da indirizzare a chi ti circonda, ecco frasi celebri e non per gli auguri di Capodanno:

Auguri per i buoni amici: Il mese di gennaio è quello in cui si fanno gli auguri ai propri amici; gli altri, sono quelli in cui gli auguri non si realizzano. Così si dice, almeno, ma io non ci credo. Che quest’anno sia per te pieno di sorprese e rivincite! Auguri!

L'augurio è di un anno scoppiettante che porti buona vita alle persone affrante e, come un gioiello, faccia vedere a tutti un mondo un po' più bello.

L’augurio è di un anno scoppiettante che porti buona vita alle persone affrante e, come un gioiello, faccia vedere a tutti un mondo un po’ più bello. Per tutti i sognatori incalliti: Vivi il tuo presente, sogna il tuo futuro, ma abbi cura di ripescare nel tuo passato quei tasselli che ti aiuteranno a costruire ciò che vuoi essere. Auguri!

L'obiettivo di un nuovo anno non è avere un nuovo anno. È che dovremmo avere una nuova anima e un nuovo naso; piedi nuovi, una nuova spina dorsale, nuove orecchie e occhi nuovi. Auguri! (Gilbert Keith Chesterton)

Quella vita ch'è una cosa bella, non è la vita che si conosce, ma quella che non si conosce; non la vita passata, ma la futura. Auguri!!!

Quella vita ch’è una cosa bella, non è la vita che si conosce, ma quella che non si conosce; non la vita passata, ma la futura. Auguri!!! Auguri pieni di aspettative gioiose: T rovare le parole è facile, ce ne sono molte che potrei dire: che sia un anno fantastico, che questo sia per te un anno dove avrai le tue soddisfazioni, che i tuoi desideri si realizzino. Potrei continuare ancora, ma preferisco dirti auguri, a te che sei sulla mia stessa strada, andando verso il futuro, ognuno di noi con le sue aspettative da realizzare. Auguri amico di viaggio per questo nuovo anno.

Vivissimi auguri per il Nuovo Anno affinché in esso abbondi la matematica, addizionando il piacere, sottraendo il dolore, moltiplicando la felicità e dividendo l'amore con le persone a te più care.

Un augurio per il nuovo anno: regalatevi un'ora al giorno di felicità.

Un augurio per il nuovo anno: regalatevi un’ora al giorno di felicità. Auguri preziosi: Ti auguro di affrontare sfide e vincerle, di sfidare il dolore e superarlo il prima possibile, di gioire delle cose belle e farne la tua forza, ma sopra ogni cosa, ti auguro un amore sincero accanto a te che sappia comprenderti e guardarti negli occhi con amore per ciò che sei. Che sia un Buon Anno Nuovo!

Spero che in questo nuovo anno voi facciate errori. Perché se state facendo errori, allora state facendo cose nuove, provando cose nuove, imparando, vivendo, spingendo voi stessi, cambiando voi stessi, cambiando il mondo. State facendo cose che non avete mai fatto prima e, ancora più importante, state facendo qualcosa. Questo è il mio augurio per voi e per tutti noi e il mio augurio per me stesso. Fate nuovi errori. Fate gloriosi, stupefacenti errori. Fate errori che nessuno ha fatto prima. Non congelatevi, non fermatevi, non preoccupatevi che non sia "abbastanza buono" o che non sia perfetto, qualunque cosa sia: arte o amore o lavoro o famiglia o vita. Qualunque cosa abbiate paura di fare, fatela. Fate i vostri errori, il prossimo anno e per sempre. (Neil Gaiman)

Spero che in questo nuovo anno voi facciate errori. Perché se state facendo errori, allora state facendo cose nuove, provando cose nuove, imparando, vivendo, spingendo voi stessi, cambiando voi stessi, cambiando il mondo. State facendo cose che non avete mai fatto prima e, ancora più importante, state facendo qualcosa. Questo è il mio augurio per voi e per tutti noi e il mio augurio per me stesso. Fate nuovi errori. Fate gloriosi, stupefacenti errori. Fate errori che nessuno ha fatto prima. Non congelatevi, non fermatevi, non preoccupatevi che non sia “abbastanza buono” o che non sia perfetto, qualunque cosa sia: arte o amore o lavoro o famiglia o vita. Qualunque cosa abbiate paura di fare, fatela. Fate i vostri errori, il prossimo anno e per sempre. (Neil Gaiman) Auguri colmi di speranza: Ti auguro di accogliere l’anno nuovo con tutti i tuoi sogni e le cose belle che ti hanno accompagnato fino ad oggi, e di aprire il tuo cuore a tutte quelle che verranno e che sapranno renderti felice. Auguri di buon anno di cuore.

Questo brindisi di buon anno lo voglio dedicare al tutto e al niente. Alla famiglia, agli amici, ai giorni passati a fare festa. A chi nella vita è sempre presente. A chi ci dà fiducia, forza ed energia. A quel peluche spelacchiato che abbracci nel letto, che ancora ora, ti fa sentir protetto. A quel vecchio maglione, che, anche se è liso, ci stai troppo bene, come dentro ad un sorriso. Questo brindisi lo dedico a chi c'è e a chi ci sarà. Cin cin a te, cin cin a me e all'anno che verrà. Buon anno!

Questo brindisi di buon anno lo voglio dedicare al tutto e al niente. Alla famiglia, agli amici, ai giorni passati a fare festa. A chi nella vita è sempre presente. A chi ci dà fiducia, forza ed energia. A quel peluche spelacchiato che abbracci nel letto, che ancora ora, ti fa sentir protetto. A quel vecchio maglione, che, anche se è liso, ci stai troppo bene, come dentro ad un sorriso. Questo brindisi lo dedico a chi c’è e a chi ci sarà. Cin cin a te, cin cin a me e all’anno che verrà. Buon anno! Auguri di un felice futuro: Corri incontro al nuovo Anno senza paura, con tutti sogni e le cose belle che ti hanno accompagnato nel vecchio, apri il tuo cuore alla speranza con la determinazione di chi vuol contribuire ad un futuro migliore per l’umanità intera.

Corri incontro al nuovo Anno senza paura, con tutti sogni e le cose belle che ti hanno accompagnato nel vecchio, apri il tuo cuore alla speranza con la determinazione di chi vuol contribuire ad un futuro migliore per l’umanità intera. Auguri…con i numeri! Ti auguro con tutto il cuore 12 mesi di felicita, 52 weekend di serenità, 365 giorni d’amore, 8.760 ore di fortuna, 525.600 minuti di successo, 31.536.000 secondi di amicizia.

Auguri di Capodanno divertenti e originali

Cerchi qualcosa di più divertente perché le frasi che ti abbiamo appena consigliato ti sembrano troppo impegnative e tu vorresti iniziare l’anno leggero come un palloncino ad elio? Bene, allora quello di cui hai bisogno è di qualche frase allegra. Ecco la nostra selezione:

Buon anno! Non dimenticare di scegliere un proposito per il nuovo anno che non manterrai.

Il mio proposito per il nuovo anno sarebbe stato quello di abbandonare tutte le mie cattive abitudini, ma poi mi è venuto in mente: a nessuno piace mollare. Buon anno!

Prima di ubriacarmi, ballare al bar, perdere il telefono, spogliarmi e farmi arrestare, lascia che ti auguri un felice anno nuovo!

Possano tutti i tuoi problemi durare quanto i miei propositi per il nuovo anno! Buon anno!

Buon anno! Mangiamo, beviamo e stiamo allegri – per domani siamo a dieta!

Saggio, gentile, gentile, generoso, sexy. Ma basta parlare di me, ecco a voi – Felice Anno Nuovo!

Ricordi quando eravamo più giovani e volevamo solo stare svegli a Capodanno? Ora non vogliamo altro che dormire!

Buon anno! Non so voi, ma il mio proposito per l’anno nuovo è di smettere di sentirmi in colpa per non aver mantenuto il proposito dell’anno scorso.

