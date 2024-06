Guida all'Orientamento Universitario

ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE

Se dopo il diploma vuoi iscriverti all’università devi informarti su tutte le facoltà esistenti in Italia e all’estero prima della decisione definitiva. Sai bene che scegliere il giusto corso di laurea è importante per realizzare i tuoi sogni, dunque la prima cosa da fare è capire bene cosa ci offrono gli atenei e quali sono le nostre attitudini. In questa super guida troverai tutto quello che c’è da sapere sull’orientamento universitario: la lista delle facoltà esistenti, come iscriversi e quali sono i corsi di laurea che prevedono il test d’ingresso.

Per prima cosa, però, fai il nostro test per l’orientamento universitario: Test Psicoattitudinali Online per l’Orientamento Universitario

ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO: LISTA DELLE FACOLTÀ

Dal 2010, con la Riforma Gelmini, non si chiamano più facoltà, ma dipartimenti universitari; tuttavia, l’offerta didattica e i servizi per gli studenti sono rimasti gli stessi, e nel linguaggio comune si usa sempre il termine facoltà. Tante sono le facoltà italiane, alcune delle quali hanno denominazioni diverse a seconda dell’Ateneo sebbene offrano gli stessi corsi di laurea (o simili). Per evitarti confusione e schiarirti le idee, ecco la lista ti tutte le facoltà esistenti al momento in Italia:

ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO: COME SCEGLIERE L’UNIVERSITÀ

Ancora indeciso sulla facoltà da scegliere? Non sai quale meglio si adatti alle tue ambizioni future, alle tue passioni e attitudini? Seguendo questo link troverai la descrizione dei principali corsi di studio per conoscere tutto quello che devi sapere sulla struttura dei corsi, sulle materie studiate, sulle competenze e sbocchi professionali delle varie facoltà, ma anche dei consigli per capire se la scelta dell’università è quella giusta.

ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO: CONTATTARE LE UNIVERSITÀ

Conoscere i recapiti della sede principale dell’università scelta e della Segreteria Studenti della tua facoltà è importante per ottenere informazioni utili e chiarimenti sulle procedure di iscrizione, sui corsi, sui test d’ingresso e autovalutazione e su tutti i problemi e casi particolari su cui hai delle domande.

Se vuoi conoscere i recapiti delle principali università italiane, segui questo link:

ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO: COME ISCRIVERSI

Hai finalmente scelto l’università che fa per te? Allora è tempo di iscriversi. Scopri quali sono le procedure, a quanto ammontano le tasse universitarie, se è possibile iscriversi a tutte le età, senza diploma o in ritardo, o anche come fare per iscriverti a un’università all’estero. Ecco la guida relativa: Come iscriversi all’università

TEST INGRESSO 2024

Alcune Facoltà sono a numero chiuso, per cui, se intendi iscriverti, dovrai superare un esame di sbarramento.

Per conoscere tutto sui test d’ingresso, dalle date alle simulazioni per allenarsi, leggi la nostra guida completa: