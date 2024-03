FACOLTÀ UNIVERSITARIE SENZA MATEMATICA: CORSI E INDIRIZZI

Il tempo stringe davvero e devi iniziare a pensare in relazione all’Orientamento Universitario: come scegliere l’università adatta? Qual è la Facoltà giusta, quella che non ti farà annoiare e che ti permetterà un giorno di fare la professione dei tuoi sogni?

Un bel problema, perché se da un lato c’è chi ha le idee chiare da sempre, dall’altro lato ci sono gli eterni indecisi che non sanno dove iscriversi all’università e quale corso di laurea scegliere. Ma per una fetta di futuri diplomati una cosa è certa: la Facoltà perfetta non dovrà prevedere Matematica nel piano di studi. Buona Lettura!

FACOLTÀ SENZA MATEMATICA: L’ELENCO COMPLETO

Pronto allora? Scopriamo allora quali sono i corsi di laurea tra cui potrai scegliere senza avere l’incubo della matematica:

Clicca qui invece se vuoi l’elenco completo di tutte le facoltà esistenti: Orientamento universitario: lista delle facoltà esistenti

ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO: LE NOSTRE GUIDE

Ecco alcune delle nostre guide alla scelta della facoltà giusta: