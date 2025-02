Carnevale: poesie celebri per festeggiare questa giornata

Arriva il Carnevale ed è bello celebrarlo anche in poesia, con uno sguardo alla ricca tradizione italiana in tal senso. Ecco alcune poesie per il Carnevale, scritte da celebri autori o appartenenti alla tradizione popolare:

Carlo Goldoni, Carnevale

La stagion del Carnevale

tutto il Mondo fa cambiar.

Chi sta bene e chi sta male

Carnevale fa rallegrar.

Chi ha denari se li spende;

chi non ne ha ne vuol trovar;

e s’impegna, e poi si vende,

per andarsi a sollazzar.

Qua la moglie e là il marito,

ognuno va dove gli par;

ognun corre a qualche invito,

chi a giocare e chi a ballar.

Gabriele D’Annunzio, Carnevale vecchio e pazzo

Carnevale vecchio e pazzo

s’è venduto il materasso

per comprare pane e vino

tarallucci e cotechino.

E mangiando a crepapelle

la montagna di frittelle

gli è cresciuto un gran pancione

che somiglia a un pallone.

Beve e beve e all’improvviso

gli diventa rosso il viso,

poi gli scoppia anche la pancia

mentre ancora mangia, mangia…

Così muore Carnevale

e gli fanno il funerale,

dalla polvere era nato

ed in polvere è tornato.

Gianni Rodari, Carnevale

Carnevale in filastrocca,

con la maschera sulla bocca,

con la maschera sugli occhi,

con le toppe sui ginocchi:

sono le toppe d’Arlecchino,

vestito di carta, poverino.

Pulcinella è grosso e bianco,

e Pierrot fa il saltimbanco.

Pantalon dei Bisognosi

“Colombina,” dice, “mi sposi?”

Gianduia lecca un cioccolatino

e non ne da niente a Meneghino,

mentre Gioppino col suo randello

mena botte a Stenterello.

Per fortuna il dottor Balanzone

gli fa una bella medicazione,

poi lo consola: “È Carnevale,

e ogni scherzo per oggi vale.”

Juan Ramón Jiménez, A Carnevale

A Carnevale i ragazzi si travestono

chiassosamente da pagliacci.

Lungo la strada i coriandoli

rotolavano sotto la sferza pungente

del forte vento del pomeriggio.

Un gruppo di donne sulla piazza

girava allegramente

intorno ad un asino.

I ragazzini, vedendolo imprigionato,

ragliavano per farlo ragliare.

Tutta la piazza non era che

un concerto di ragli,

di risate, di canzoni,

di tamburelli e di mortai.

