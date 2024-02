Quale liceo scegliere per fare il criminologo

Fare il criminologo: quale liceo scegliere

La professione del criminologo sta spopolando negli ultimi anni, soprattutto grazie alle inchieste fatte in televisione e la grande quantità di esperti in questo campo che appare per l’appunto sul piccolo schermo. Prima di tutto specifichiamo che si tratta di un lavoro multitasking con mansioni da fare completamente differenti come valutare quanto sia pericolosa una persona, oppure ricostruire cosa sia accaduto prima di un crimine e ancora senza il recupero e la consulenza per le persone in difficoltà. Proprio per questo motivo ci sono varie tipologie di criminologo, ma prima capiamo insieme qual è la scuola superiore per diventare criminologo.

Che liceo fare per diventare criminologa/o

Non esiste un liceo di criminologia, però niente paura, c’è una soluzione. Di fatto, i licei più adatti per iniziare il percorso necessario per diventare criminologo sono sicuramente il liceo Pedagogico e quello Scientifico, visto che la formazione del criminologi prevede le conoscenze di base di psicologia e sociologia, senza dimenticare le tematiche scientifiche; in realtà c’è chi consiglia anche il liceo Classico, visto che sono necessarie anche nozioni per quanto riguarda le materie giuridiche. Generalmente gli insegnamenti principali per questo profilo sono:

Diritto costituzionale

Diritto dell’Unione europea

Diritto privato

Diritto romano

Filosofia del diritto

Genetica forense

Psicopatologia forense e profiling

Storia del diritto italiano

Tecniche investigative

Speriamo di aver risposto in maniera esaustiva alla tua domanda “Che scuola fare per diventare criminologa/0!”.

Fare il criminologo: cosa studiare all’università

E cosa fare dopo il diploma? La scelta migliore è quella di iscriversi a un corso di laurea della presso una delle facoltà di criminologia presenti in Italia. Il crescente interesse verso questa materia, infatti, ha spunto alcune università a introdurre corsi di laurea specifici all’interno della loro proposta formativa. Tra queste, anche le Università Telematiche, che hanno dato vita a una serie di corsi di laurea online in Criminologia, percorsi formativi ideali per chi lavora e ha poco tempo per frequentare fisicamente l’ateneo.

Un’altra strada percorribile è quella di iscriversi ad un corso di laurea in medicina, psicologia, sociologia, scienze biologiche, fisica, chimica, giurisprudenza o ingegneria per poi terminare il tutto con un master in criminologia.

Ricordiamo che chi vuole diventare un criminologo a tutti gli effetti può operare nelle aree giuridico-amministrative pubbliche e private, nelle amministrazioni, nel terzo settore e nelle organizzazioni internazionali. Ecco gli ambiti in cui si può trovare lavoro: