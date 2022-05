Guida alla Laurea Online in Criminologia, tutte le info su: migliori università telematiche, corsi, costi, piano di studi e sbocchi lavorativi

La laurea in Criminologia online è adatta a tutte quelle persone che vogliono approfondire le loro competenze in ambito legale e nello specifico criminologico.

In Italia il corso di laurea in Criminologia viene erogato sia dagli atenei statali che dalle università online: in entrambi i casi i titoli di studio ottenuti sono riconosciuti dal MIUR, perciò sono equipollenti e danno le stesse opportunità di sbocchi lavorativi, compreso l’accesso ai concorsi pubblici per l’insegnamento.

I corsi di laurea online in Criminologia non afferiscono a una classe di laurea specifica, ma possono fare riferimento, a seconda del piano di studi, alle classi di laurea breve L-14 Scienze dei Servizi Giuridici oppure L-16 Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione. L’offerta formativa della laurea telematica in Criminologia ha solo un ciclo di studio triennale o di primo livello, cui si accede dopo il conseguimento del diploma di maturità, mentre chi vuole continuare il suo percorso universitario con una specialistica, potrà optare per la Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza.

La laurea in Criminologia online è il percorso adatto a tutti quelli che vogliono formarsi nell’ambito del diritto acquisendo conoscenze, nel settore economico e gestionale, oltre che sugli aspetti criminologici, politico-istituzionali e sul funzionamento degli enti pubblici e locali. Studiare Criminologia online ha numerosi vantaggi poiché la didattica viene erogata in modalità e-learning e quindi avviene tutto comodamente con una buona connessione ad Internet e un computer, oppure uno smartphone di ultima generazione o un tablet.

Laurea in Criminologia Online: le opzioni disponibili

Se stai pensando di iscriverti a un corso di Criminologia a distanza hai attualmente a disposizione i seguenti corsi di laurea online:

Come abbiamo visto, i corsi in Criminologia online afferiscono a due diverse classi di laurea: L-14 e L-16.

La classe di laurea L-14 identifica le lauree in Scienze dei Servizi Giuridici e dà agli iscritti un’ampia conoscenza delle tematiche dell’area giuridica, nonché storico-filosofica, privatistica, pubblicistica, processualistica, penalistica, economica, comunitaria ed istituzionale. Una volta conseguita la triennale, chi desidera proseguire gli studi con un corso di laurea magistrale in Criminologia online dovrà trovare un corso specialistico affine, come ad esempio, il corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG-01) . Questo percorso formativo viene proposto come una laurea magistrale a ciclo unico, per questo motivo strutturata in 5 anni e 300 CFU, perciò chi si trasferisce a questo corso può ottenere il riconoscimento dei crediti formativi e vedersi riconosciuti gli esami già sostenuti.

La classe di laurea L-16 identifica le lauree in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione e dà agli studenti una grande conoscenza di metodo e di contenuto culturale, scientifico e professionale per la formazione giuridica, economica, politico-istituzionale, organizzativa e della sicurezza nell’area delle amministrazioni. Con la laurea triennale della classe L-16 ci si può iscrivere alla classe di laurea LM-63 in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni per ottenere i 120 CFU (Crediti Formativi Universitari) da aggiungere ai 180 CFU già ottenuti con il percorso di studi triennale.

Corsi di Laurea Triennale in Criminologia online

Come possiamo vedere dalla tabella, chi è interessato a un corso di laurea triennale in Criminologia online ha a disposizione diverse opzioni tra cui scegliere.

Il corso di laurea online in Criminologia dell’Università Telematica eCampus è un curriculum del percorso di studi di Servizi Giuridici (L-14) con lo scopo di approfondire tutti i vari aspetti per operare nell’ambito della criminologia, della criminalistica e della sicurezza in generale. Sempre eCampus mette a disposizione un indirizzo in Scienze Penitenziarie, destinato alla formazione dell’operatore penitenziario o di chi vuole lavorare nell’ambito dell’esecuzione della pena, del recupero sociale e della rieducazione.

Come laurea triennale online in Criminologia l’Università Telematica Guglielmo Marconi propone il corso in Scienze delle Investigazioni Private e Pubbliche (L-14) che vuole formare professionisti esperti di materie giuridico-economiche e politico-istituzionali.

Da segnalare anche il curriculum Organizzazione, Sicurezza e Investigazioni dell’Università Telematica Unitelma Sapienza disponibile nel corso di laurea in Scienze dell’Amministrazione (L-16). Da segnalare, infine, il corso di laurea online in Scienze giuridiche per la criminologia, l’investigazione e la sicurezza (L-14) dell’Università Telematica Mercatorum che punta ad un profilo più classico degli esperti in materia legale.

Laurea Magistrale in Criminologia online: le specialistiche disponibili

Come abbiamo già visto, chi intende proseguire gli studi di Criminologia con una laurea Magistrale online può optare per un percorso affine quale la Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG-01), proposta da quasi tutte le Università Telematiche riconosciute dal MIUR.

Il Corso di Laurea Magistrale ha una durata di 5 anni (300 CFU) ma, una volta conseguita la laurea triennale in Criminologia, è possibile accedere direttamente al 4° anno, previo riconoscimento CFU. Si inviano all’ateneo gli esami sostenuti con il numero di CFU corrispondenti ad ogni esame e si aspetta la valutazione finale. Va compilato un documento riassuntivo con tutte le esperienze pregresse, formative e lavorative facendo molta attenzione a non commettere errori, visto che alcune università non danno modo di modificare la domanda. Non è semplice perché ogni esame ha una denominazione diversa:

Gli esami del vecchio ordinamento sono quelli istituiti prima dell’entrata in vigore del DM 509/1999, quindi prima che venissero istituiti i CFU

Gli esami del nuovo ordinamento sono quelli superati dopo l’entrata in vigore del DM 509/1999 e caratterizzati da CFU e settore scientifico disciplinare (SSD)

Detto questo non è escluso che in futuro alcuni atenei possano inserire nel loro piano didattico un corso di laurea magistrale online in Criminologia per dare modo agli studenti una naturale prosecuzione di studi all’interno delle università per via telematica. In alternativa una soluzione possibile per proseguire gli studi in questo campo è quella di valutare l’iscrizione ad un Master Online in Criminologia.

Università Telematiche con Criminologia: le facoltà online

Per l’anno accademico in corso le Università Telematiche riconosciute dal MIUR che erogano corsi di Laurea in Criminologia online sono:

eCampus

UniMarconi

Unitelma Sapienza

Mercatorum

Queste quattro università hanno in comune un punto fondamentale: fanno parte delle undici università telematiche riconosciute dal MIUR e quindi hanno lo stesso valore legale degli atenei cosiddetti tradizionali. Tutte queste strutture sono sottoposte ai controlli da parte dell’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario).

La didattica viene erogata in modalità e-learning, basta avere una buona connessione internet ed un supporto video (computer, smartphone o tablet). L’unico caso in cui gli iscritti devono recarsi in sede è per svolgere gli esami di profitto, tuttavia ogni ateneo ha diverse succursali sparse da Nord a Sud, di cui vi parleremo meglio più avanti.

L’Università Telematica eCampus ha oltre 50.000 iscritti ed è tra le più grandi del panorama nazionale. In questo caso la metodologia di studio da remoto può essere alternata alla frequenza presso i campus dell’ateneo. La facoltà di Criminologia a distanza propone due corsi di laurea triennale online (L-14).

L’Università Telematica Guglielmo Marconi (o Unimarconi) è la prima università telematica fondata in Italia ed è stata riconosciuta dal MIUR con D.M. 1 marzo 2004. Si tratta di un ateneo che ricalca la struttura degli atenei tradizionali, ma con il supporto di tecnologie web avanzate. La facoltà di Criminologia online eroga attualmente un corso di Laurea Triennale (L-14).

La caratteristica principale dell’Università Telematica Unitelma Sapienza consiste nel fatto che si tratta dell’unico ateneo online che nasce da una università statale, La Sapienza di Roma, e proprio per questo motivo può contare su una solida tradizione e su un bacino di collaboratori ampio e di qualità. La facoltà di Criminologia online eroga attualmente un corso di Laurea Triennale (L-14).

Infine, l’Università Telematica Mercatorum, che eroga il corso di laurea triennale in Criminologia (L-16), la cui didattica è rivolta alla ricerca costante dell’innovazione e alla preparazione dei suoi studenti per il mercato dell’impresa e del lavoro. L’università privata fondata dalle Camere di Commercio mette a disposizione percorsi misti di studio online e di applicazione pratica per aiutare gli studenti ad entrare nel mondo del lavoro.

Criminologia online: materie e piano di studi

Ma quali sono le materie tipicamente studiate nel corso di Criminologia online? Il piano di studi di Criminologia online prevede alcuni insegnamenti di base in comune per tutti gli indirizzi:

Abilità informatiche

Comunicazione e public speaking

Criminologia

Diritto costituzionale

Diritto dell’Unione europea

Diritto penale

Diritto privato

Diritto processuale civile

Diritto processuale penale

Diritto romano

Economia politica

Filosofia del diritto

Genetica forense

Lingua inglese

Psicologia della dipendenza affettiva

Psicopatologia forense e profiling

Scienza delle finanze

Storia del diritto italiano

Tecniche investigative

Ci sono poi ulteriori materie di Criminologia a scelta da tenere in considerazione:

Criminologia investigativa

Cronaca nera

Cybercrime

Diritto agrario

Diritto fallimentare

Diritto penale dell’economia

Diritto pubblico comparato

Diritto scolastico

Economia aziendale

Informatica giuridica

Operazioni di polizia penitenziaria

Principi, legislazione e management scolastico

Procedure e metodi dell’offerta trattamentale

Psicologia dell’emergenza

Sociologia giuridica

Sociologia, crimine e devianza

Violenza di genere: aspetti giuridici, psicologici e sociologici

Laurea online in Criminologia: quanto costa?

Il costo di una laurea online in Criminologia può variare da ateneo ad ateneo. Se siete interessati ad un corso online ma vi state chiedendo quali sono i costi che dovrai sostenere ogni anno leggete attentamente la tabella riassuntiva riportata qui sotto:

Unimarconi: da € 1.600 a € 2.250

da € 1.600 a € 2.250 eCampus: da € 2.600 a € 3.900

da € 2.600 a € 3.900 Unitelma: da € 1.600 a € 2.100

da € 1.600 a € 2.100 Mercatorum: € 3.000

Il corso prevede anche delle spese fisse per quanto riguarda i diritti di segreteria, la tassa regionale per il diritto allo studio (nelle regioni ove presente in genere si aggira sui 140 euro) e i bolli necessari per i certificati.

I costi per la laurea online in Criminologia possono essere pagati in un’unica soluzione o a rate, che in genere sono due o tre: la prima si versa all’atto di iscrizione e poi le altre due entro la metà dell’anno accademico. Ci sono però degli sconti, agevolazioni e borse di studio a cui ogni studente può attingere per avere uno sconto sulla retta finale.

Ricordiamo però che in queste strutture la retta non varia in base all’ISEE, ma ci sono comunque delle spese minori in quanto il materiale didattico viene messo a disposizione interamente sul portale dell’ateneo e ciò vuol dire che non bisogna acquistare libri extra o dispense. Inoltre le lezioni si seguono comodamente da casa e quindi non ci sono costi per spostarsi per chi dovrebbe fare il pendolare oppure per mantenersi da fuori sede per chi dovrebbe abbandonare la propria città di origine.

Qual è la migliore Università Telematica con Criminologia?

Se avete intenzione di cominciare una ricerca che vi aiuti a capire qual è la migliore università online con Criminologia sappiate che dovrete partire da una base fondamentale: la migliore università telematica con Criminologia è quella che si adatta meglio alle nostre esigenze, che possono essere diverse da studente a studente. Ci sono in ogni caso degli aspetti di riferimento che è utile tenere in considerazione:

costo

la ricchezza di indirizzi e specializzazioni

offerta didattica

qualità della piattaforma didattica e del materiale di studio

sedi dell’ateneo vicini a dove si vive

Vediamo ora nello specifico i punti di forza di ogni università. La qualità didattica e la politica dei costi, minori di altri atenei, rappresentano i principali motivi per cui viene apprezzata l’Università Telematica Guglielmo Marconi.

L’Università Telematica eCampus può essere considerata la migliore università online con Criminologia se si considera la varietà dell’offerta formativa, con ben due corsi a disposizione e quindi maggiori opportunità di sbocchi lavorativi.

Infine tra i pregi dell’Università Telematica Unitelma Sapienza troviamo un livello superiore alla media per quanto riguarda la didattica ed anche i professori, inoltre il punto di forza è quello di affiancare l’acquisizione di competenze professionali alle conoscenze teoriche di base. Senza dimenticare che l’istituto mette a disposizione anche il programma Erasmus+.

L’Università Telematica Mercatorum, con la sua inclinazione votata a rispondere alle esigenze delle aziende, permette una grande vicinanza tra studio e lavoro che potrebbero essere utili una volta ottenuto il titolo di studi.

Criminologia online nelle principali città italiane

Come detto in precedenza ogni università telematiche ha diverse sedi sparse sul territorio italiano per permettere agli studenti di raggiungere la succursale più vicina a casa senza spostarsi troppo. Criminologia online è un corso erogato da sole quattro Università telematiche, ma tutte hanno un’ottima diffusione territoriale. Vediamo gli indirizzi di riferimento nelle principali città italiane.

Criminologia online a Roma: sedi e atenei online

Studiare Criminologia online a Roma risulta piuttosto facile, grazie alla presenza di tutti gli atenei citati in questa guida. Ecco dunque gli indirizzi:

eCampus offre la sede fisica di Criminologia Online a Roma in via Matera, 18

Unimarconi offre la sede fisica di Criminologia Online a Roma in via Plinio, 44

Unitelma offre la sede fisica di Criminologia Online a Roma in viale Regina Elena, 295

Unimercatorum offre la sede fisica di Criminologia Online a Roma in piazza Mattei, 10

Criminologia online a Milano: sedi e atenei online

Criminologia online a Milano è ben rappresentata dai quattro atenei che erogano il corso di laurea. Chi vuole studiare nel capoluogo lombardo non avrà dunque problemi, grazie alla presenza delle seguenti sedi:

eCampus offre la sede fisica di Criminologia Online a Milano in via Privata Chioggia, 4

Unimarconi offre la sede fisica di Criminologia Online a Milano in via Guido Cavalcanti, 5

Unitelma offre la sede fisica di Criminologia Online a Milano in via Giosuè Carducci, 39

Unimercatorum offre la sede fisica di Criminologia Online a Milano in via Santa Maria Valle, 2

Criminologia online a Torino: sedi e atenei online

Chi desidera seguire Criminologia online a Torino può contare sulle seguenti sedi:

eCampus offre la sede fisica di Criminologia Online a Torino in via Antonio Bertola, 3

Unimarconi offre la sede fisica di Criminologia Online a Torino in via Orazio Antinori, 6

Unitelma offre la sede fisica di Criminologia Online a Torino in via Treviso 12

Unimercatorum offre la sede fisica di Criminologia Online a Torino in via Nino Costa 8

Criminologia online a Napoli: sedie e atenei online

Criminologia online a Napoli è facilmente frequentabile a questi indirizzi:

eCampus offre la sede fisica di Criminologia Online a Napoli in Via Ponte di Tappia, 47

Unimarconi non offre una sede fisica di Criminologia Online a Napoli

Unitelma offre la sede fisica di Criminologia Online a Napoli in Via S. Giovanni Battista della Salle, 5

Unimercatorum offre la sede fisica di Criminologia Online a Napoli in Corso Meridionale 58

