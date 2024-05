Tesina sugli Animali per l'Esame di Terza Media

TESINA ESAME TERZA MEDIA SUGLI ANIMALI

Se il mondo animale ti appassiona allora una Tesina sugli animali è quel che ti ci vuole per l’Esame di Terza Media! Eh sì, i mesi stanno passando velocemente ed è giunto il momento di pensare al percorso multidisciplinare da portare all’orale, una tesina incentrata su un argomento interessante e con collegamenti appropriati tra le varie discipline. Lo sappiamo, avrai il cervello in fumo e non sai proprio da dove cominciare…

Ma se ti abbiamo messo la pulce nell’orecchio e stai proprio pensando di portare una bella tesina sugli animali allora non ti resta che continuare a leggere: ti daremo alcuni suggerimenti sui collegamenti, su come svolgere la tesina e su come scrivere bene.

TESINA SUGLI ANIMALI: CONSIGLI PER L’ESAME TERZA MEDIA

Si tratta di un argomento molto vasto, per cui il primo consiglio è quello di cercare un aspetto specifico: potete ad esempio parlare del maltrattamento degli animali, degli animali che vivono in una particolare zona, degli animali domestici, degli animali nei cartoni animati o ancora di un animale specifico. Fatta questa scelta non vi resta che documentarvi bene, così da cominciare a scrivere una bella introduzione, in cui spiegherete anche il motivo della scelta dell’argomento e presenterete il lavoro.

TESINA TERZA MEDIA SUGLI ANIMALI: COLLEGAMENTI

La seconda cosa da fare è reperire i collegamenti tra le materie. Non è cosa da poco, per cui qui sotto vi daremo alcuni spunti tra cui poter scegliere:

Collegamenti Scienze: classificazione degli animali

classificazione degli animali Collegamenti Geografia: la fauna geografica

la fauna geografica Collegamenti Italiano: Giacomo Leopardi, Il Passero Solitario

Giacomo Leopardi, Il Passero Solitario Collegamenti Storia: gli animali utilizzati nelle Guerre Mondiali

gli animali utilizzati nelle Guerre Mondiali Collegamenti Tecnologia: l’allevamento

l’allevamento Collegamenti Inglese: Il libro della Giungla di Rudyard Kipling

Il libro della Giungla di Rudyard Kipling Collegamenti Cittadinanza e Costituzione: i diritti degli animali

i diritti degli animali Collegamenti Musica: una canzone tratta da un cartone animato sugli animali (Il cerchio della vita da Il re leone, Voglio essere come te da Il libro della giungla ecc…)

ESAME TERZA MEDIA, TESINA SUGLI ANIMALI: COME SCRIVERE

Adesso non rimane che cominciare a scrivere! Ricordate di inserire un argomento per capitolo, di mettere belle immagini sparse per il testo e di fare attenzione alla forma, controllando bene eventuali errori di ortografia. Per fare un lavoro completo, potete inoltre inserire una mappa concettuale con un bello sfondo contenente il percorso realizzato nella tesina, che potrete stampare e dare ad ogni insegnante in modo che vi segua durante l’esposizione.

TESINA TERZA MEDIA: I NOSTRI CONSIGLI

