Giornata Mondiale dell'Alimentazione: tesina svolta per la Terza Media

TESINA TERZA MEDIA SULL’ALIMENTAZIONE, SVOLGIMENTO E COLLEGAMENTI

Oggi, 16 ottobre, è la giornata mondiale dell’Alimentazione e per questa occasione vogliamo proporvi un esempio di tesina per la terza media su questo tema. L’argomento è ricco di spunti e può essere affrontato da tantissimi punti di vista, in quanto il cibo è un bene primario e la necessità di un’alimentazione sana è argomento di grandissima attualità. Se l’argomento ti piace, non ti resta che trovare i giusti collegamenti con tutte le materie studiate a scuola e realizzare così una tesina multidisciplinare originale e ben fatta. Ci siamo qui noi ad aiutarti in questa impresa: in quest’articolo troverai tante dritte per scrivere la tesina sull’alimentazione per l’Esame di Terza Media.

TESINA TERZA MEDIA SULL’ALIMENTAZIONE: CONSIGLI UTILI PER INIZIARE

Prima di iniziare a scrivere la tesina e a strutturarla, cerca maggiori informazioni e risorse sull’argomento. Come fare? Dai un’occhiata ai tuoi libri di testo, fai un salto in biblioteca e una bella ricerca su Intenet per cercare spunti interessanti per la tua tesina sull’alimentazione e trovare così idee originali che magari non siano state propose da tanti altri studenti.

Ricorda poi che puoi sempre chiedere un aiuto ai professori: non sei sicuro come collegare l’argomento a una delle materie? Domanda al professore di riferimento se ha alcuni consigli utili o quale è la migliore scelta tra varie alternative a cui hai pensato. In genere, infatti, è bene cercare di creare un percorso specifico che leghi armoniosamente tutte le materie: in questo caso, ad esempio, puoi pensare a strutturare la tesina sul tema della fame nel mondo, delle malattie legate al sovraccarico alimentare, delle buone abitudini alimentari, della genuinità del cibo che mangiamo etc. A questo punto puoi definire i collegamenti con le materie e iniziare a scrivere la tesina vera e propria!

TESINA TERZA MEDIA SULL’ALIMENTAZIONE: COME SCRIVERLA

La tesina deve essere un lavoro strutturato che è composto da un’introduzione generale sull’argomento e da una spiegazione in breve dei collegamenti per ogni disciplina (di cosa parlerai e perché hai scelto quel tema).

Poi dovrai passare alla trattazione dell’argomento nei dettagli, dedicando un capitolo a ogni materia. Per orientarti meglio, per ogni materia, puoi dividere il relativo testo in paragrafi titolati (ed eventualmente sotto-paragrafi) come se fosse un libro di scuola. Inoltre, ti può essere conveniente scrivere l’introduzione dopo aver redatto prima i capitoli relativi alle singole materie.

Non scordarti di scegliere un bel carattere leggibile e di corredare il lavoro con delle belle immagini, così da rendere il lavoro curato e interessante ai professori che lo vedranno. Infine, leggi bene più volte il testo: sono banditi gli errori di ortografia!

TESINA TERZA MEDIA SULL’ALIMENTAZIONE: COLLEGAMENTI

Non sai bene come collegare tutte le materie al tema dell’alimentazione? Tranquillo: ecco alcuni spunti utilissimi per te!

Collegamenti Italiano: I Malavoglia di Giovani Verga

di Giovani Verga Collegamenti Storia: le grandi carestie della storia europea

le grandi carestie della storia europea Collegamenti Inglese: Oliver Twist di Charles Dickens

di Charles Dickens Collegamenti francese: le pagine sull’alimentazione di “Alla ricerca del tempo perduto” di Proust

le pagine sull’alimentazione di “Alla ricerca del tempo perduto” di Proust Collegamenti Arte: “I mangiatori di patate” di Van Gogh

Collegamenti Musica: le armonie culinarie di Gioacchino Rossini (il grande musicista italiano era un amante della cucina)

le armonie culinarie di Gioacchino Rossini (il grande musicista italiano era un amante della cucina) Collegamenti Tecnologia: OGM, agricoltura bio e tecniche di coltivazione salutari

OGM, agricoltura bio e tecniche di coltivazione salutari Collegamenti Scienze: apparato digerente e piramide alimentazione

e piramide alimentazione Collegamenti Educazione Fisica: alimentazione corretta ed esercizio fisico, come abbinarli

alimentazione corretta ed esercizio fisico, come abbinarli Collegamenti Geografia: la malnutrizione nel mondo

TESINA ESAMI TERZA MEDIA

