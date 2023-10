Trucchi di Halloween, sangue finto e ferite fai da te

Se sei in cerca di ispirazione per i trucchi di Halloween, sappi che con il sangue finto (e le annesse finte ferite) non si sbaglia mai. Il tuo scopo è quello di vincere la gara per il vestito più “mostruoso” della serata di Halloween senza spendere troppo? Sei nel posto giusto. Hai già deciso tutto, sai cosa fare ad Halloween e come travestirti, ma non hai ancora trovato il trucco che può fare la differenza. Bene, il sangue finto è un must di ogni notte delle streghe che si rispetti.

Sangue, ferite, canini… riesci ad immaginare un Halloween senza? Non serve chiamare una truccatrice e spendere cifre esorbitanti per un make up mostruoso che puoi fare benissimo con le tue mani: continua a leggere per saperne di più!

Sangue finto, come fare il trucco di Halloween

Molti truccatori e appassionati di effetti speciali usano il sangue finto per creare travestimenti realistici, in particolare ad Halloween. Infatti, niente può far rabbrividire più del rosso che fuoriesce dalla bocca. Ma come si fa? E quali sono gli ingredienti che bisogna utilizzare per farlo sembrare reale? Utilizza lo sciroppo di mais oppure prepara del sangue rosso vivo con lo zucchero a velo. Puoi renderlo più denso usando la farina e raffreddando la miscela. Ecco gli ingredienti:

Sangue Finto con lo Sciroppo di Mais:

120 ml di punch ai frutti di bosco

300 g di sciroppo di mais

2 cucchiai di colorante alimentare rosso

1 cucchiaio di sciroppo al cioccolato

2 cucchiai di amido di mais

1 cucchiaio di cacao in polvere

Sangue Finto Commestibile con lo Zucchero a Velo:

450 g di zucchero a velo

2 cucchiai di colorante alimentare rosso

1 cucchiaio di cacao in polvere

240 ml di acqua

Sangue Finto Commestibile con la Farina:

1 cucchiaio di farina

240 ml di acqua

2 cucchiai di colorante alimentare rosso

Dopo aver bene centrifugato le dosi non resta che aspettare un po’ e poi spalmarlo dove meglio possa essere credibile!!

Sangue finto senza colorante, la ricetta

Se preferisci optare per un sangue finto senza colorante, il ketchup può fare al caso tuo. Ma non basta da solo per ottenere un aspetto realistico. Per renderlo un po’ più adatto ai nostri scopi, è necessario che tu lo modifichi ricorrendo a questa ricetta:

Mescola mezza tazza di ketchup e mezza tazza di sciroppo d’acero in un frullatore.

Azionalo e lavora a bassa velocità.

Unisci 1 cucchiaio di cacao in polvere per aggiungere il colore ruggine tipico del sangue.

Mescola su fuoco basso per circa un minuto per amalgamare tutti gli ingredienti.

Prova la consistenza del sangue con un cucchiaio grande. Immergi il cucchiaio nella miscela: il sangue dovrebbe scorrere rapidamente sul ma avere un aspetto leggermente appiccicoso.

Bene, è pronto: puoi usarlo subito o conservarlo in frigorifero per un massimo di una settimana. Ovviamente aspetta che arrivi a temperatura ambiente prima dell’uso.

Trucco di Halloween: ferite finte

Ora passiamo alle ferite finte: il sangue è terrificante, ma anche un polso tagliato non è niente male. Anche per questo effetto speciale non c’è bisogno di contattare nessuno. Attraverso pochi passaggi, puoi rendere il tuo aspetto ancora più orripilante:

Sfuma una matita per occhi rossa sulla pelle. Disegna una linea sulla zona in cui vuoi fingere di avere un taglio, poi sfuma con un dito. Ripeti questo passaggio più volte per marcare.

Disegna la ferita. Appuntisci una matita rossa per occhi e al centro dell’area sfumata, disegna una linea sottile.

A questo punto la finta ferita starà prendendo forma, aggiungi altri colori, possibilmente più scuri, se il tuo obiettivo è quello di rendere il taglio ancora più grande.

Aggiungi del lucidalabbra. Questo farà brillare la ferita, dandole un aspetto più recente e sanguinoso.

Dopo questi piccoli e semplici economici passaggi, il tuo taglio sarà come reale. Bene, il trucco è terminato, ora basta aggiungere un vestito che ti renda ancora più fatiscente e vedrai che farai passare a tutti un Halloween da “pauraaaaaaa”!! Ecco come verrebbero le ferite e il sangue una volta terminato il trucco:

