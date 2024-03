La storia di Paolo Coletti: da professore universitario a popolare youtuber di finanza

Un docente dell’Università di Bolzano ha deciso di abbandonare l’insegnamento per dedicarsi completamente alla sua attività di content creator su YouTube, ottenendo un successo inaspettato.

Paolo Coletti, 54 anni, docente a contratto e poi ricercatore di informatica computazionale con vari corsi presso l’ateneo di Bolzano, ha fatto una scelta che molti definirebbero coraggiosa: ha abbandonato il mondo dell’insegnamento, lasciandosi alle spalle una brillante carriera come professore universitario, per diventare uno youtuber di finanza a tempo pieno. Un percorso che, in breve tempo, lo ha portato a diventare uno dei content creator più seguiti del suo settore su YouTube.

Una svolta inaspettata

Paolo Coletti ha iniziato la sua avventura su YouTube nel 2020. Ha aperto il canale pensando di utilizzarlo come semplice “deposito” per i video delle sue lezioni universitarie. In breve tempo, però, quello che era iniziato come un semplice strumento di supporto per i suoi studenti, si è trasformato in qualcosa di molto più grande: i suoi video, che trattano principalmente argomenti di finanza e di crescita personale, hanno rapidamente guadagnato popolarità, attirando migliaia di visualizzazioni e iscritti al canale.

La svolta per Paolo Coletti è poi arrivata quando ha iniziato a pubblicare video più tecnici, che mostravano il suo lavoro di ricerca in informatica computazionale applicata alla finanza. I filmati mostravano calcoli complessi, programmi informatici e simulazioni che hanno catturato l’attenzione di una nuova e fedele audience, desiderosa di approfondire argomenti finanziari in modo dettagliato e pratico. Il successo riscosso da questi video ha confermato a Coletti che poteva trasformare la sua passione per la finanza in una professione redditizia su YouTube.

Secondo quanto riportato da Il Corriere del Trentino, Paolo attribuisce il successo dei suoi video sia all’argomento proposto sia alla presentazione: «Video divulgativi di finanza di base ce ne sono su molti canali, anche se forse non vanno così nel tecnico come andavo io. Però quelli che ho iniziato a fare l’anno scorso erano video di una persona che programma, fa vedere cosa sta programmando, fa delle simulazioni, e ottiene dei risultati anche talvolta nuovi. Era una cosa che non c’era sugli altri canali. A quel punto ho iniziato a farmi conoscere anche presso gli altri youtuber e da lì è iniziata la popolarità».

Oggi il suo canale conta quasi 70mila iscritti e ogni suo video riceve decine o centinaia di migliaia di visualizzazioni; la popolarità del professore è cresciuta anche grazie alle collaborazioni con altri youtuber affermati che hanno ulteriormente rafforzato la sua presenza sulla piattaforma.

La decisione di cambiare vita

Il successo come influencer ha comportato delle sfide burocratiche per conciliare il suo lavoro all’università con la sua attività su YouTube. Ai dipendenti pubblici è infatti vietato aprire partita IVA, rendendo difficile per Coletti monetizzare i suoi guadagni dal canale. Da qui la scelta non è stata molto difficile: nel 2026, non rinnoverà il suo contratto con l’università e si dedicherà completamente alla sua attività di youtuber di finanza vista la prospettiva di guadagnare di più e godere di una maggiore libertà professionale.

La fine della carriera accademica rappresenterà quindi l’inizio di un nuovo capitolo della vita di Paolo Coletti, che potrà finalmente concentrare tutte le sue energie sulla creazione di contenuti educativi e informativi su YouTube. Questa transizione rappresenta non solo un cambiamento di carriera, ma anche un modo per Coletti di esplorare nuove opportunità e godere di una maggiore libertà professionale e personale.