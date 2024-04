Test di Medicina: sempre più vicina l'abolizione del numero chiuso dal 2025

Le dichiarazioni del Presidente della Commissione Istruzione del Senato, Roberto Marti

Ebbene si, dal prossimo anno, ossia il 2025, il Governo Italiano ha previsto l’abolizione del numero chiuso ai Test di Medicina. In merito a ciò, si è espresso il Presidente della Commissione permanente del Senato della Repubblica Roberto Marti, esponente del Partito Lega, il quale ha comunicato:

“Stop al numero chiuso a Medicina. L’odioso sistema che abbiamo conosciuto negli ultimi 25 anni non ci sarà più!”.

Il Deputato si è manifestato molto contento del “percorso” che il Governo sta affrontando per portare all’abolizione definitiva dei Test di Medicina, volti all’ammissione diretta alle Facoltà del settore sanitario, veterinario e odontoiatrico. Il numero chiuso è da sempre stato al centro della discussione del Ministero, poiché da anni si riflette “sull’utilità” dell’esame di ammissione per una delle professioni più ricercate in Italia soprattutto in questo momento, ovvero quella del medico.

Il Governo ha previsto per il 2025 un accesso libero agli studenti per il primo semestre, con dei test specifici in determinate discipline da completare positivamente nel secondo semestre. Qualora gli esami di ammissione al secondo semestre non dovessero essere superati, gli universitari potranno utilizzare i CFU acquisiti fino a quel momento per accedere ad altre Facoltà.

Le altre dichiarazioni del Deputato Roberto Marti

In merito alla decisione che per il 2025 anche le Facoltà di Medicina saranno a numero aperto, dando così la possibilità agli studenti di accedere a un periodo in cui potranno “testare” le loro competenze e i loro interessi, Roberto Marti ha aggiunto:

“Sono davvero soddisfatto per l’adozione, da parte del comitato ristretto, del testo base che verrà ora esaminato in commissione Istruzione al Senato. In questo modo offriremo ai nostri ragazzi la possibilità di iscriversi liberamente alle facoltà di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria, e di iniziare un percorso che gli permetterà di avere tempo e modo per orientarsi nel mondo universitario e di verificare anche la propria vocazione”.

Inoltre, il politico ha sottolineato il grande lavoro della Lega Nord riguardo l’abolizione dei test, soprattutto durante la fase di campagna elettorale. Anche il vicepremier Matteo Salvini ha comunicato con grande soddisfazione il suo totale appoggio in merito alla decisione sui test di accesso a Medicina.

Il Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, Filippo Anelli, ha comunicato invece all’ANSA di non essere d’accordo sull’abolizione del numero chiuso a Medicina dichiarando:

“Siamo nettamente contrari, e questa non è assolutamente una norma di buon senso: eliminare il numero chiuso a Medicina significa che fra 10 anni, il tempo necessario per formare un medico, avremo una pletora di laureati che non avranno possibilità di trovare un posto di lavoro come medici. Produrremo solo dei disoccupati”.

Cosa è previsto per i Test di Medicina nel 2024?

Per il 2024 saranno previsti ugualmente i Test di Medicina e il calendario delle sessioni agli esami di ammissione rimarrà invariato. Per chi vorrà candidarsi, è bene conoscere che potrà iscriversi ad entrambi le sessioni previste e le prove saranno caratterizzate da 60 quesiti prelevati da un database con più di 7.000 domande, da completare in 100 minuti.

Le prove di ammissione per avere accesso alle Facoltà Magistrali di Medicina, Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria saranno programmate il 28 e il 30 luglio, mentre per quanto riguarda gli esami di Veterinaria saranno previsti per il 29 e 30 maggio.