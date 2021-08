7 buoni propositi per il rientro a lavoro

La fine delle vacanze estive segna il ritorno in ufficio. Se anche tu ritieni la fine delle ferie come l’inizio di un nuovo anno di lavoro, probabilmente sarai pronto a rimetterti in gioco. Magari, considerando i poco meno dei 365 giorni che ti attendono, come il tempo necessario per raggiungere tutti i tuoi obiettivi in ambito lavorativo. Ti proponiamo 7 buoni propositi di lavoro che puoi porti per rendere migliori – e sicuramente più stimolanti – i mesi che verranno.

Rientro a lavoro, 7 buoni propositi

Settembre, così come gennaio, inizia sempre con una serie di buoni propositi: spesso e volentieri si tratta di progetti di crescita personale. Darsi degli obiettivi è importante e risulta il modo migliore per ottenere delle vere evoluzioni. Oltre a quelli personali, esistono quindi i buoni propositi lavorativi, ovvero gli obiettivi che, una volta raggiunti, migliorano le condizioni lavorative e aiutano ad ottenere di più sotto il punto di vista professionale. Eccone 7.