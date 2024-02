Concorso Assistenti Parlamentari 2024: domanda, requisiti e prove per 125 posti disponibili

Sono ufficialmente aperte le selezioni per i due bandi di concorso 2024, che daranno l’opportunità a 125 prescelti di poter intraprendere le mansioni di assistente parlamentare e di consigliere parlamentare. I bandi sono stati pubblicati in via ufficiale il 12 gennaio 2024, lasciando il termine di iscrizione aperto fino al 26 febbraio 2024. Di recente, il concorso è stato pubblicato sulla piattaforma online di reclutamento inPA, il portale dedicato alle assunzioni nel settore della Pubblica Amministrazione.

I selezionati daranno sostegno alle attività politiche dei parlamentari presenti al Governo. Nello specifico, gli assistenti parlamentari avranno un controllo di vigilanza degli ingressi e si occuperanno anche della gestione delle visite esterne. Inoltre, dovranno affiancare i parlamentari nelle loro mansioni quotidiane.

Requisiti di ammissione

Tutti coloro che vorranno candidarsi come assistente parlamentare (100 posti disponibili) dovranno avere specifici attributi quali:

Essere in possesso della cittadinanza italiana

Avere non più di 40 anni (questo limite non vale per coloro i quali sono già inseriti operativamente nella Camera Parlamentare come dipendenti)

Idoneità fisica

Assenza di conflitto di interessi

Pieni diritti politici

Diploma di scuola secondaria

La retribuzione lorda prevista annualmente per chi ricoprirà questo ruolo, sarà indicativamente di 38.000 euro, con ampia possibilità di crescita una volta superati i 30 anni di attività parlamentare.

Per quanto riguarda il bando relativo alle posizioni di consiglieri parlamentari (disponibili solo 25 posti), sono necessari altri requisiti.

Essere in possesso della cittadinanza italiana

Idoneità fisica

Pieni diritti politici

Laurea universitaria

Età non superiore a 47 anni (questo limite non vale per coloro i quali sono già inseriti operativamente nella Camera Parlamentare come dipendenti)

Il consigliere parlamentare avrà la responsabilità di entrare nella direzione degli uffici della Camera, con la possibilità di fornire supporto e assistenza ai parlamentari, in ambito tecnico e giuridico. Proprio per questo, viene richiesto il requisito della laurea accademica, anche se non è specificato l’indirizzo.

Il reddito annuo previsto potrà essere indicativamente di 70.000 euro, con possibilità di arrivare a 180.000 euro dopo 20 anni di servizio, e a 240.000 dopo 30 anni. Queste indicazioni sono al lordo.

Domanda di ammissione e test

In merito all’iscrizione al bando di concorso per assistenti e consiglieri parlamentari, la domanda deve essere compilata e inviata secondo procedura telematica entro le ore 18.00 del 26 febbraio 2024. Tale termine è tassativo e non vi è possibilità di eccezione. I candidati avranno l’obbligo di possedere una identità digitale (SPID e PEC) all’interno del sistema pubblico, pena l’impossibilità di accedere al concorso.

Per quanto riguarda gli esami ai quali verranno sottoposti i candidati, saranno tre prove scritte e un colloquio orale. La prima prova scritta è definita “selettiva” e consiste in 60 domande a risposta multipla, sulla comprensione verbale, logica e sicurezza sul lavoro. Invece, le due prove scritte successive avranno una durata di tre ore e contemplano la presenza di questionari con quesiti a risposta aperta. Le discipline richieste saranno Diritto Costituzionale, Diritto Parlamentare, Diritto Pubblico, elementi di Cerimoniale (Nazionale e Internazionale), prevenzione situazioni di pericolo e incendi.

Infine, la prova orale sarà un mix di tutto quanto presente nelle prove scritte. In questo senso, il candidato è tenuto ad avere una preparazione precisa, ma al tempo stesso globale.

Ci sarà un supplemento di test per verificare la preparazione dell’esaminando sulla lingua inglese: infatti, verrà sottoposto all’attenzione del candidato un testo da tradurre e comprendere.