Marrageddon a Napoli: la scaletta e gli orari

Il 30 settembre 2023 arriva a Napoli la seconda tappa del festival rap più atteso del 2023: il Marrageddon. Si attendono oltre 55mila spettatori all’Ippodromo di Agnano. La prima tappa del festival, che si è svolta a Milano, è stato un successo e all’Ippodromo Snai di Milano erano presenti oltre 84mila persone ad acclamare artisti come Marracash, Guè, Salmo, Fabri Fibra, Shiva, Paki, Anna, Miles, Kid Yugi, Nerone, Ensi, Noyz Narcos, Tedua, Lazza, Madame, Blanco e Mahmood.

La tappa del Marrageddon a Napoli sarà la seconda e ultima del festival rap. Marracash come per la tappa milanese ne ha curato palinsesto e artisti e canterà e farà cose mai fatte prima poiché intende celebrare la sua carriera e il rap in generale.

Per lui, Marrageddon è “il racconto di un fenomeno partito davvero dal basso che è riuscito a imporsi perché piaceva alla gente” – ha detto in un’intervista a Vanity Fair.

Ma è anche un punto, in attesa di trovare il coraggio per abbandonare progetti e sollecitazioni, e per dedicarsi un po’ a sé. Per Marracash c’è sempre un’idea dietro l’angolo e magari dopo questo festival riuscirà a dedicare anche un po’ di tempo per se stesso magari andando in Thailandia come avrebbe dovuto fare lo scorso febbraio. “Ho sempre bisogno di sollecitazioni, è il mio limite. E, Marrageddon, era una sollecitazione gigantesca – ha confessato Marracash.

Marrageddon a Napoli: la scaletta

Come è stato per la tappa milanese del Marrageddon, anche stavolta ci sarà una scaletta definita con orari e artisti. Di seguito gli orari di quando si esibiranno gli artisti tanto attesi di quest’ultima tappa napoletana.