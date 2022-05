Sembra la scena di un film, eppure è tutto vero. Un cane poliziotto, portato in una scuola nell’ambito di un’operazione per la sensibilizzazione degli studenti contro l’uso stupefacenti, ne ha scoperti 3 in possesso di droghe. E’ quanto accaduto in una scuola polacca, dove i tre alunni sono stati, naturalmente, arrestati.

Cane poliziotto a scuola scopre droga

Siamo a Ostróda, in Polonia. Qui, il vero protagonista della vicenda è stato un cane. Sì, avete letto bene. Ma non uno qualunque, si tratta di un cane poliziotto, addestrato cioè, per la ricerca di armi ed esplosivi, di sostanze stupefacenti, di persone scomparse o per l’impiego in situazioni di grande affollamento, quali concerti o eventi. Il cane poliziotto in questione, fedele compagno di lavoro dei colleghi umani, era stato lì condotto nell’ambito di un’operazione volta a combattere il crimine della droga. La campagna promossa dalle forze dell’ordine aveva compreso una serie di incontri aventi lo scopo di dissuadere i più giovani dall’uso di tali sostanze, sottolineandone gli effetti e le terribili conseguenze da queste derivanti. Ma, evidentemente, non ha sortito l’effetto sperato. Anzi, proprio quello contrario.

Tre studenti in possesso di droghe a scuola

Per rendere più completo, ed anche più suggestivo se vogliamo, l’incontro denominato “STOP alle droghe” a tale obiettivo dedicato, i poliziotti polacchi si erano portati dietro il loro inseparabile collega a quattro zampe. Un cane addestrato nel rilevamento delle droghe. Proprio in fase di azione dimostrativa l’animale – Hera, questo il suo nome – ha percepito la presenza di stupefacenti. L’animale è passato quindi ai fatti, entrando nel pieno del suo ruolo e andando effettivamente a cercare – e trovare – le droghe delle quali 3 ragazzi in aula erano in possesso. Si trattava di ben 30 grammi tra marijuana, anfetamine e mefedrone.

Naturalmente le conseguenze sono state immediate: i tra alunni sono stati subito arrestati e condotti alla stazione di polizia di Ostróda. Qui sono stati sottoposti ad interrogatorio, al termine del quale sono stati accusati di possesso di droga. Successivamente sono stati affidati ai loro genitori. Essendo 17enni e quindi, secondo il codice penale polacco, equiparabili a dei maggiorenni, orano rischiano grosso, ovvero di finire in prigione per 3 anni. Per la sentenza, tuttavia, si attende la decisione del Tribunale, che dovrà decidere in merito a giorni.

