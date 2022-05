Diciamoci la verità: i concorsi, a qualsiasi professione si ambisca, mettono sempre parecchia ansia. Non importa quanto preparati ci si possa sentire. Se ci siamo trovati a doverne sostenere uno probabilmente, al momento di effettuare la prova, abbiamo immaginato improbabili scenari grazie ai quali poterla saltare. C’è chi ipotizza il malore di un professore, chi un’alluvione, chi un’infestazione di cavallette. Ma questa volta è successo davvero. No, niente apocalisse, ma un malore collettivo che ha reso lo svolgimento del concorso – che peraltro si stava svolgendo in una classe diversa dell’istituto – impossibile. Tanto che è stato rimandato. Ma cosa è successo?

Concorso scuola interrotto: malore collettivo

E’ successo che si sono verificati attimi di vera paura in una scuola della provincia di Brescia dove il 5 maggio scorso si sarebbe dovuto tenere il concorso per aspiranti docenti scolastici. Presso l’istituto superiore Tassara-Ghislandi di Breno, attorno alle ore 9,30, una decina di persone (7 studenti e 3 docenti) hanno iniziato a manifestare alcuni malesseri comuni. Tra i più lamentati difficoltà a respirare, mancanza di ossigeno e prurito. Il tutto simultaneamente. Da lì a generarsi il caos il passo è stato breve, tanto da richiedere l’immediato intervento dei soccorritori.

Concorso scuola interrotto: spray al peperoncino?

Effettuate le prime necessarie cure, questi hanno ritenuto opportuno portare i malcapitati in ospedale, dove sono stati ricoverati. La prognosi? Sarebbe un’intossicazione, della quale avrebbero presentato dei leggeri sintomi. Fortunatamente nulla di grave e che non si possa alleviare in pochi giorni. Quindi, tornando un attimo indietro, professori e alunni di una classe dell’istituto si sarebbero sentiti male, presentando gli stessi sintomi, nello stesso momento. E’ qui che è stato attivato il protocollo della scuola, che prevede l’evacuazione, in via cautelativa, dell’intero istituto. Compresa, quindi, l’aula nella quale si stavano svolgendo le prove per il concorso scolastico.

Adesso gli inquirenti stanno tendando di capire cosa sia successo. Quale possa essere stata la causa del malessere che ha interessato alunni e docenti della scuola della provincia di Brescia. Tra le ipotesi avanzate al momento, c’è quella che suggerisce che qualcuno abbia spruzzato in classe dello spray al peperoncino. Ovviamente saranno fatti i dovuti accertamenti a sostegno, o meno, di tale tesi. L’intenzione è ovviamente quella di fare chiarezza su quanto accaduto. Se dovesse rivelarsi corrispondente al vero, bisognerà anche chiarire se il gesto sia stato o meno volontario.

