Coppie LGBTQ escluse dal ballo del liceo: polemica a Prato

Le coppie Lgbtq+ sono state escluse dal “Ballo delle debuttanti” che si terrà il 18 giugno presso il liceo convitto Cicognini di Prato. Decisione che, naturalmente, ha scatenato numerose polemiche, ad iniziare dalla denuncia dell’Arcigay Prato-Pistoia “L’Asterisco”. All’associazione si sono infatti rivolti studenti e studentesse del liceo.

Coppie LGBTQ escluse dal ballo, i fatti

Come ogni anno, si avvicina il tradizionale ballo di fine anno del liceo Convitto Cicognini di Prato. Evento al quale partecipano con piacere gli studenti dell’istituto (il ballo è riservato a quelli di quinta superiore). A far scatenare le reazioni sarebbe stato il rifiuto, da parte del liceo, di far partecipare due coppie di studentesse e studenti gay. La richiesta era stata presentata tramite i rappresentanti degli studenti alla dirigente scolastica Giovanna Nunziata, la quale l’ha respinta. Così si è giustificata:

«Un’istanza che non potevamo avallare perché si tratta di una tradizione centenaria sulle cui dinamiche non sono io a decidere».

La donna si è anche detta favorevole al cambiamento, ma a partire dal prossimo anno scolastico. Non è tardata ad arrivare la reazione da parte dell’Arcigay di Prato-Pistoia, che in una nota ha fatto sapere come sia necessario tutelare la partecipazione delle coppie Lgbtqia+ a un evento della scuola. Non solo un ballo come in questo caso, ma tutti i momenti di partecipazione che coinvolgano gli studenti.

Coppie LGBTQ potranno partecipare dal 2023

L’associazione ha diramato la propria posizione affidandola ad una nota che ha successivamente diffuso: da questa si evince come “il contrasto a un fenomeno diffuso e particolarmente dannoso per la libertà di esprimersi, di amare, della piena realizzazione di sé come l’omolesbobitransfobia passi anche dall’inclusione di realtà e persone costrette troppo spesso ai margini della nostra società e la cui esistenza e i loro diritti non sono riconosciuti e tutelati».

L’Arcigay si è detta fiduciosa dopo aver appreso la risposta della dirigente, la quale ha fatto sapere di accogliere le richieste e le riflessioni in merito e di farne tesoro per l’anno seguente in quanto per questo, per ragioni di tempo, non saranno possibili modifiche all’impostazione del “Ballo delle debuttanti”. La stessa ha anche dichiarato che:

“da settembre 2022 attiveremo l’iter necessario ad apportare a questa manifestazione delle modifiche agli schemi tradizionali e consolidati nel tempo”».

Il Convitto Nazionale Cicognini di Prato è la più antica istituzione scolastica Statale della città. E’ stato fondato nel 1692 dai padri Gesuiti. Tra i tanti allievi del Collegio si annoverano personalità di grande rilievo, come Gabriele D’Annunzio, Curzio Malaparte, Bettino Ricasoli e Cesare Guasti.

