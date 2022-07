L’estate non è solo sinonimo di vacanza. Molti studenti devono infatti fare i conti con i famigerati debiti. Si tratta naturalmente delle insufficienze nella pagella di fine anno da colmare per accedere alla classe successiva all’inizio del nuovo anno scolastico. Se si fa riferimento alle stime di Skuola.net | Ripetizioni.it (piattaforma leader in Italia per la ricerca delle ripetizioni), circa 1 studente su 5 conclude l’anno scolastico con almeno un debito. Non sono quindi pochi i ragazzi che dedicheranno una parte del proprio tempo estivo alle ripetizioni per affrontare con più sicurezza l’esame di riparazione che li vedrà impegnati a settembre.

Sembra che 2 studenti su 3 con il debito ricorreranno proprio a questo sistema: si rivolgeranno a un insegnante privato per prepararsi al meglio, evitando così brutte sorprese. Questo vale anche per tutti quegli studenti che hanno già la possibilità di usufruire dei corsi di recupero messi a disposizione dalle scuole stesse. L’impressione generale è infatti che questi corsi non bastino, o che comunque non diano abbastanza sicurezza agli studenti, che decidono appunto di rivolgersi a dei docenti in forma privata. A confermarlo sono i numeri: 1 studente su 4 dichiara di trovare i corsi di recupero del tutto (o quasi) inutili, poco più della metà di averne tratto giusto qualche spunto utile, e solo il restante 25% di esserne pienamente soddisfatto.

Costi e materie

Un’estate di ripetizioni, dunque. Ma quali sono i costi che dovranno sostenere le famiglie? La spesa media per le ripetizioni estive si aggira intorno ai 270 euro a studente. Non proprio una spesa da niente, soprattutto se si considera che questa andrà a sommarsi a quanto già sborsato durante l’anno, sempre per le ripetizioni.

E quali sono invece le materie? Come è facile immaginare, sono in fondo sempre le stesse: Matematica, Latino, Greco, Scienze, Lingue Straniere e Italiano. Da questo punto di vista, le cose non sembrano cambiate più di tanto nel corso del tempo e delle generazioni!

Queste le parole di Marco Sbardella, responsabile della piattaforma Skuola.net | Ripetizioni.it: «Anche se quelli che una volta si chiamavano esami di riparazione non sono estremamente selettivi – lo scorso anno, ad esempio, li hanno superati 9 studenti su 10 – le famiglie sempre più spesso decidono di non lasciare nulla di intentato, ricorrendo alle ripetizioni private. Perché le lacune che si sono create in questi ultimi tre anni di frequente ricorso alla Dad sono spesso così profonde che gli studenti non riescono a farcela da soli e nemmeno attraverso i corsi di recupero offerti dalle scuole, che solo una minoranza degli studenti promuove a pieni voti. Fortunatamente, l’evoluzione delle tecnologie e la sempre maggiore presenza di piattaforme dedicate a questo tipo di servizi permette alle famiglie di continuare il percorso formativo anche a distanza dalla località di villeggiatura».

