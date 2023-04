Facoltà di Medicina nel 2024: previsti +30% dei posti

Sono ancora in corso – seppure per poche ore – i Tolc per accedere a Medicina nell’anno accademico 2023/2024, eppure la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini ha già fatto sapere che per il prossimo anno i posti saranno molti di più. Ha dichiarato la Bernini a margine della presentazione a Roma della Race for the cure, rispondendo alle domande dei giornalisti: “Domani mi sarà consegnato il report del gruppo di lavoro che abbiamo creato al ministero e su cui hanno lavorato il professor Gaudio, il presidente della Crui, il presidente della Conferenza Stato-Regioni, i rappresentanti del ministero della Salute. Noi riteniamo, anche se devo aspettare che venga presentato il rapporto, che a partire dal prossimo anno ci sarà una apertura fino al 30% in più dell’accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia- Contestualmente continueremo a lavorare sulle scuole di specializzazione perché non sarebbe equo aprire ai corsi di laurea e lasciare il collo di bottiglia sulle specializzazioni. Questo è il secondo step del gruppo di lavoro“.

Facoltà di Medicina nel 2024: i numeri

Nel 2023 sono stati in tutto 79.356 gli iscritti alle prove nazionali di ammissione ai percorsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e medicina Veterinaria. Nello specifico per Medicina e Chirurgia i posti a disposizione sono 14.787: di questi 576 sono riservati ai candidati dei Paesi non UE residenti all’estero. Il prossimo anno, quindi, i posti dovrebbero essere quasi 20mila. Sono in tutto 1.384 i posti, invece, disponibili per i corsi di laurea magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria: i posti esclusivi per i candidati dei Paesi non UE residenti all’estero sono 95. Mentre 1.082 sono i posti per Medicina veterinaria e 59 posti per i candidati dei Paesi non UE residenti all’estero.

Facoltà di Medicina nel 2024: le dichiarazioni

Ha aggiunto il ministro della salute Orazio Schillaci a Tg1 Mattina: “Ci sarà un allargamento del numero programmato a Medicina ma non un superamento del numero chiuso. Già da quest’anno il numero di iscrivibili aumenterà del 20-30 per cento […] La vera carenza, che non è solo italiana, è sugli infermieri; sui medici abbiamo una gobba pensionistica, ma in realtà non mancano così tanti medici. Verrà aumentato il numero degli iscritti a Medicina ma i risultati si vedranno tra 6-8 anni“.