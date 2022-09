Il test di medicina è un evento sempre molto atteso, soprattutto dai molti studenti che ogni anno tentano di superarlo per intraprendere una carriera in ambito medico.

Abbiamo già ampiamente parlato del test di settembre 2022, sia per quanto riguarda le sue caratteristiche in generale, sia per quanto riguarda la difficoltà e i presunti punteggi minimi. Ma oggi parliamo di una vicenda anomala e suggestiva, avvenuta proprio nella cornice del test di quest’anno.

Siamo a Torino, più precisamente a Lingotto. Padre e figlia tentano insieme il test di medicina. L’uomo, 51 anni, ha già tentato il test ben 5 volte, senza però mai riuscire a passarlo. Quello di quest’anno sarebbe quindi il suo sesto tentativo. Un vero e proprio veterano dei test di medicina! Ma questa volta è diverso, perché verrà accompagnato da una persona speciale. Si tratta appunto di sua figlia, che sosterrà con lui il test. Per lei è la prima volta. I due sono pervasi da una grande emozione.

Ma chi è l’uomo che tenta il test per la sesta volta insieme a sua figlia?

Guido Carli: padre, ex infermiere e allenatore di pugilato

Si chiama Guido Carli e ha 51 anni. Intervistato all’ingresso di Lingotto, l’uomo ha raccontato di sé e della sua storia, dicendo di essere il secondo più anziano a tentare il test di medicina. Ha dichiarato che è da quasi tutta la vita che vuole entrare a far parte dell’università e che si tratta appunto della sesta volta che tenta il test. Ma quest’anno sarà un’occasione speciale, perché al suo fianco c’è la figlia.

Carlo ha spiegato che la passione per la materia è sempre stata profondamente radicata nella sua famiglia. Basti pensare che la figlia vuole iscriversi alla facoltà di medicina già dal primo anno delle superiori. E infatti sembra che la ragazza non abbia perso tempo. Sono anni che si prepara, anche grazie all’aiuto e alla supervisione del padre, per affrontare al meglio il test di quest’anno.

Guido Carlo è stato un ex infermiere professionale, per poi passare a tutt’altro campo. Dopo la sua attività da infermiere è diventato gestore e allentare di una palestra di pugilato. Ma a quanto pare, l’uomo non ha perso affatto la voglia di cambiare. Il suo sogno rimane quello di entrare all’università e di studiare finalmente medicina.

E se riuscissero entrambi a superare il test e a entrare alla facoltà di medicina? A questa domanda l’uomo si è illuminato, per poi rispondere convinto che sarebbe per lui una grande soddisfazione accompagnare la figlia all’università e studiare con lei.

