Migliori Università del mondo (2023): i risultati

Torna come ogni anno QS World University Rankings by Subject, la classifica che che valuta le università in base ai differenti corsi di studio. La Sapienza di Roma si conferma per il terzo anno consecutivo l’ateneo migliore al mondo per Studi classici e Storia antica. Ma non solo. Nella tredicesima edizione di questo report l’Italia si piazza al settimo posto in assoluto con ben 56 strutture che ottengono 530 posti nelle varie classifiche (+39 rispetto alla scorsa edizione) che in tutto riguardano 54 discipline accademiche (incluse tre nuove rispetto alla scorsa edizione: Scienza dei dati, Marketing e Storia dell’arte) e 96 piazzamenti (+2 rispetto alla scorsa edizione) nelle classifiche delle cinque macro aree di studio (arti e scienze umane, ingegneria e tecnologia, scienze della vita, scienze naturali, e scienze sociali).

Migliori Università del mondo (2023): le posizioni globali

Ma quali sono le prime dieci università al mondo? Ecco la classifica:

1. Massachusetts Institute of Technology (Mit), Cambridge, Stati Uniti;

2. Universita’ di Cambridge, Cambridge, Regno Unito;

3. Universita’ di Stanford, Stanford, Stati Uniti;

4. Universita’ di Oxford, Oxford, Regno Unito;

5. Universita’ di Harvard, Cambridge, Stati Uniti;

6. (ex aequo) California Institute of Technology (Caltech), Pasadena, Stati Uniti;

6 (ex aequo) Imperial College di Londra, Londra, Regno Unito;

8.Ucl, Londra, Regno Unito;

9. Eth Zurigo, Zurigo, Svizzera;

10.Universita’ di Chicago, Chicago, Stati Uniti.

Migliori Università del mondo (2023): le posizioni italiane

Ecco dove si trovano le varie università italiane nei diversi settori: