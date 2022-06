Non è la prima volta che qualcuno introduce ed utilizza a scuola uno spray urticante. Questa volta siamo a Bologna, nel liceo Sabin per la precisione. E’ qui che alcuni ragazzi, a quanto pare esterni alla scuola, quindi non studenti della stessa, si sono introdotti iniziando a spruzzare spray urticante nel corridoio. Ciò ha reso necessaria l’evacuazione dei locali ed ha anche provocato il malore di una studentessa del liceo. La ragazza, che soffre di asma, avrebbe avuto una leggera crisi a causa dello spray diffusosi nell’aria. Al momento gli autori della bravata sono ancora sconosciuti e non sono stati fermati. Ma quello che si sa è che non sarebbero studenti del Sabin.

Spruzzano spray urticante a scuola

E’ la tarda mattinata del 3 giugno 2022, precisamente le 11.30 (momento della ricreazione) di uno degli ultimi giorni dell’anno scolastico. Uno di quelli caratterizzati da un clima di allegria e leggerezza (forse troppa) che favorisce il lasciarsi prendere la mano. E’ proprio in questo contesto che dei ragazzi, introdottisi nel liceo bolognese, hanno iniziato a diffondere uno spray urticante uscendo poi indisturbati. Avvertita di quanto accaduto, la preside ha subito ordinato l’apertura di tutte le finestre e l’arieggiamento dei locali (ovvero del corridoio e delle aule interessate).

Sul posto sono subito intervenuti i Carabinieri, anche per accertarsi che la ragazza stesse bene (fortunatamente si è ripresa nel giro di poco rendendo non necessario l’intervento di un’ambulanza). L’istituto, nella persona del preside, ha subito sporto denuncia dando così il via agli accertamenti del caso, portati avanti dalle forze dell’ordine per fare chiarezza sui fatti. Ma, soprattutto, per giungere all’individuazione dei responsabili dell’atto. I tre giovani sarebbero entrati da un ingresso secondario, probabilmente favoriti da qualche studente del liceo.

Cos’è lo spray urticante

Si tratta di un mezzo di autodifesa che molte donne e uomini, specie chi vive in grandi città o in quartieri poco sicuri – tengono in borsa o si portano dietro per essere più sicuri e, nel caso, per proteggersi da eventuali aggressioni. Lo si può acquistare sia nei negozi specializzati che sul web. Ciò lo rende particolarmente reperibile. Probabilmente tale sua caratteristica fa sì che lo acquisti (e lo usi) anche chi non ne abbia effettivamente bisogno e per scopi poco consoni. Ma cosa lo rende efficace nella difesa? Il principio attivo naturale che contiene, la capsaicina. Questa è la sostanza responsabile dell’azione urticante che esplica. Ma, la legge è chiara, non dovrebbe essere usato per arrecare offesa alla persona.

Leggi anche: