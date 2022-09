Studente universitario non trova alloggio perché straniero: cos’è successo

Furkan Dönmez è uno studente universitario che dovrebbe cominciare a breve il suo secondo anno di magistrale in Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, tuttavia non riesce a trovare un alloggio a Padova in quanto straniero. “Molti mi danno una risposta negativa perché sono uno studente straniero“, ha dichiarato lui stesso al Mattino. Purtroppo se entro la fine del mese non troverà una casa e quindi qualcuno disposto a dargli un affitto, dovrà rientrare in Turchia, suo Paese natale.

Studente universitario non trova alloggio perché straniero: il caso

Furkan ha raccontato di aver risposto a circa cento annunci e di aver fatto visita a quindici case per avere una stanza in affitto, tuttavia ancora non è riuscito a trovare un posto in cui dormire. Ha cominciato la ricerca di un appartamento lo scorso maggio, appena ha saputo di dover lasciare la casa in cui viveva e che aveva fatto fatica a trovare. Secondo il ragazzo sono davvero pochi i coetanei che sono disposti a condividere l’appartamento con persone straniere. Furkan prima ha ricevuto delle risposte positive, poi quando ha spiegato di parlare solo inglese, visto che sta ancora imparando l’italiano, ha trovato solo porte in facce.

Studente universitario non trova alloggio perché straniero: le dichiarazioni

“Una volta mi avevano risposto che la stanza non era più disponibile. Ma non era vero e infatti il giorno dopo un mio amico italiano è andato a visitarla – ha proseguito nel suo racconto Furkan. – Ho fatto anche un esperimento con la mia fidanzata che è italiana: abbiamo contattato entrambi lo stesso annuncio, a lei hanno risposto e a me no. Quando poi lei ha spiegato che la stanza sarebbe stata per uno studente straniero le hanno risposto di non essere interessati“. In realtà non è una novità, infatti in zona alcuni specificano già nell’annuncio di non essere interessati a studenti stranieri. “È la prima volta che vivo delle esperienze così discriminatorie. Sento che dietro a queste numerose risposte negative c’è un forte preconcetto sugli stranieri. Un proprietario di casa, ad esempio, ha risposto che non cerca stranieri perché sporcano l’appartamento“, ha concluso.

Potrebbe interessarti anche: