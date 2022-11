Vietare i cellulari a scuola? Le parole del ministro dell’Istruzione e del Merito

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha usato parole dure nei confronti di chi utilizza il cellulare a scuola. Sembra essere infatti intransigente su questo punto, sulla quale sembra dare poche alternative alle singole scuole. Come riporta Il Corriere della Sera, Valditara si è espresso in merito nel corso di un intervento all’evento “Milano direzione Nord, una nuova stagione per l’istruzione“. Il politico ha fatto sapere che si sta muovendo per l’istituzione del gruppo di lavoro per l’Autorevolezza e il Rispetto, un gruppo di esperti che è incaricato di “mettere a punto misure per valorizzare l’autorevolezza degli insegnanti, garantire il rispetto dei medesimi, dei compagni e dei beni pubblici da parte degli studenti“.

Vietare i cellulari a scuola? Cosa potrebbe accadere

Tra le misure in questione quella che sta facendo molto discutere riguarda i lavori socialmente utili per studenti violenti. Ma non è finita qui. La commissione in questione si occuperà di risolvere il problema dell’utilizzo dei cellulari in classe, spesso legato a scarsa attenzione in aula, fenomeni di violazione della privacy, cyberbullismo ed esaltazione della violenza. Non sembrano esserci mezze misure per Valditara: “Io dico che non si deve entrare in classe con il cellulare. Lo si può lasciare all’ingresso o comunque fuori dalla lezione: a scuola si va per studiare non per chattare“. Se dovesse diventare una regola per tutte le scuole d’Italia come si comporterebbero i singoli istituti? E sopratutto quale potrebbe essere la reazione degli studenti?

Vietare i cellulari a scuola? I possibili benefici

Ma quali potrebbero essere i benefici? Ricordiamo che dopo due mesi che una scuola di Sidney ha vietato agli studenti di portare lo smartphone a scuola i risultati sono stati sorprendenti. Si è assistito ad una grande diminuzione dei problemi comportamentali, ad un aumento dell’attività fisica e ad una maggiore interazione tra gli stessi ragazzi. Il tutto in 8 settimane dall’adozione del provvedimento, come ha dichiarato lo stesso preside dell’istituto. Cellulare e comportamento violento degli studenti sono quindi collegati tra loro?