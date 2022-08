Scuola vieta cellulari in classe i risultati sono sorprendenti

Una scuola di Sidney ha vietato agli studenti di portare lo smartphone a scuola. Dopo soli due mesi i risultati sono stati sorprendenti. Si è assistito ad un considerevole calo dei problemi comportamentali, ad un incremento dell’attività fisica e ad una maggiore interazione tra gli studenti. l tutto in 8 settimane dall’adozione del provvedimento, come ha fatto sapere il preside. Il quale ha evidenziato come sia oramai evidente che l’uso dei telefoni a scuola sia legato a problematiche nel comportamento dei ragazzi.

Scuola vieta cellulari in classe

David Rule è il preside della Davidson High School. Scuola nella quale agli studenti tra i 7 ei 10 anni è stato vietato l’uso dei telefoni cellulari a scuola.

“Finalmente, in otto settimane di politica, c’è stata una riduzione del 90% dei problemi comportamentali legati ai telefoni nella scuola”.

Per l’uomo era chiaro fin dall’inizio che i telefoni cellulari ostacolassero l’apprendimento e la concentrazione degli studenti in classe e che rallentassero la loro intelligenza emotiva e sociale. Oltre ad aumentare la diminuzione di rapporti e comunicazione tra di loro.

Se i telefoni cellulari sono stati vietati nelle scuole primarie del New South Wales, le scuole superiori hanno ancora la possibilità di decidere autonomamente se i propri studenti possano o meno utilizzare dispositivi digitali durante l’orario scolastico.

“In un momento in cui la salute mentale è una tale preoccupazione tra i nostri giovani, la nostra comunità scolastica ha visto il telefono come un contributo significativo e negativo al benessere degli studenti.”

ha affermato Rule.

I genitori sono d’accordo

I genitori sono d’accordo con tale iniziativa tanto che una petizione online a favore del divieto dei telefoni cellulari nelle scuole superiori del NSW ha attirato più di 21.600 firme. L’impatto positivo di tali restrizioni è tangibile, adesso, anche solo camminando per i corridoi degli istituti.

Se solitamente negli intervalli tra le lezioni gli studenti stavano in disparte, seduti contro i muri con i loro telefoni in mano, adesso colgono l’occasione per parlare tra di loro. Addirittura, alcuni studenti hanno smesso di portare i loro telefoni a scuola, in quanto hanno notato come non ne abbiano più bisogno. Dopo l’iniziale impatto negativo, i ragazzini si sono abituati a non usare i telefoni a scuola. Traendone benefici più o meno consapevolmente.

Gli stessi insegnanti hanno accolto benevolmente le restrizioni, a patto di avere la possibilità di poter sbloccare le custodie dei vari telefoni nel momento in cui dovessero servire per una lezione.

