Master per Dirigenti Scolastici nelle Università Online

Il ruolo di dirigente scolastico è essenziale all’interno del sistema educativo poiché coordina le attività didattiche e amministrative di un’istituzione scolastica, garantendo il rispetto delle normative vigenti e promuovendo un ambiente inclusivo e stimolante per studenti e staff. In questo contesto, i master per dirigenti scolastici rappresentano un percorso formativo avanzato, progettato per sviluppare competenze manageriali, legali, psicopedagogiche e tecnologiche necessarie per gestire efficacemente una scuola.

Questi percorsi, presenti anche nelle università online riconosciute dal Miur, sono principalmente rivolti a professionisti dell’educazione che desiderano avanzare nella loro carriera verso ruoli di leadership, a insegnanti che aspirano a diventare dirigenti, o a figure già operative in posizioni dirigenziali che cercano di aggiornare e approfondire le loro competenze in risposta ai continui cambiamenti del settore educativo. La frequenza di un master del genere consente di acquisire una preparazione specifica, fondamentale per affrontare con sicurezza le sfide quotidiane legate alla direzione di un istituto scolastico.

Inoltre, frequentare un master da dirigente scolastico consente di ottenere dei punti aggiuntivi, utili ai fini delle graduatorie per i concorsi scuola. Andiamo a vedere anche le altre caratteristiche di questi corsi post-laurea!

In questa guida:

Master Dirigente Scolastico online: quali sono

Ecco tutti i master per la dirigenza scolastica online:

× {master.title} - {university.name} Ricevi gratuitamente informazioni sul Master dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Sud Sardegna Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

× {master.title} - {university.name} Inserisci i tuoi dati e ricevi immediatamente il piano di studi Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

Questi corsi per dirigenti scolastici delle università telematiche sono progettati per adattarsi agli impegni di professionisti che lavorano, fornendo una piattaforma e-learning dove le lezioni possono essere seguite a distanza, senza la necessità di spostamenti o presenza fisica in aula.

Si tratta di master di II livello da dirigente scolastico, pertanto per accedervi è obbligatorio avere la laurea magistrale. Se hai bisogno di maggiori info in merito o di assistenza gratuita con l’iscrizione al corso per dirigente scolastico che ti interessa, contatta pure i nostri esperti compilando il form presente in pagina.

Master Dirigenza Scolastica online: tutti i vantaggi

I master online in Dirigenza Scolastica presentano diversi vantaggi rispetto ai programmi tradizionali in presenza, rendendoli particolarmente attraenti per chi opera già nel settore educativo o aspira a farne parte. Il primo e più evidente beneficio è la flessibilità. I corsi online permettono ai dirigenti scolastici in carica, agli insegnanti e agli aspiranti dirigenti di continuare la loro attività professionale mentre studiano. Questo tipo di apprendimento a distanza facilita l’integrazione delle nuove competenze acquisite direttamente nel contesto lavorativo, offrendo la possibilità di applicare quasi in tempo reale quanto appreso durante il corso.

Un altro importante vantaggio è la possibilità di accedere a un corpo docente di rilievo nazionale e a una comunità studentesca diversificata geograficamente. Questo aspetto arricchisce notevolmente l’esperienza formativa, esponendo gli studenti a una varietà di approcci educativi, metodologie di insegnamento e soluzioni gestionali innovative. Tale diversità prepara i dirigenti scolastici a operare efficacemente in contesti multiculturali e a implementare nuove pratiche che possono essere state testate con successo in altri sistemi educativi.

La modalità online consente inoltre di usufruire di risorse didattiche aggiornate e di avanzate tecnologie di apprendimento. Questi strumenti tecnologici rendono il processo di apprendimento non solo più interattivo e coinvolgente, ma anche più vicino alle reali esigenze del mercato del lavoro educativo. In più, questi corsi spesso incorporano simulazioni e studi di caso che permettono agli studenti di applicare teorie e concetti a scenari pratici. Attraverso queste attività, gli studenti possono sviluppare abilità decisionali e di leadership essenziali per la gestione di istituti scolastici.

Gli esami dei master possono essere svolti in modalità online oppure presso le numerose sedi dell’Università Telematica eCampus e dell’Università Telematica Pegaso. Essendo sparse in tutta Italia è davvero impossibile non trovarne una vicina alla propria abitazione.

Master per Dirigenti Scolastici: punti in graduatoria

Per diventare dirigente scolastico è necessario superare un concorso composto da una prova scritta e una orale, oltre alla valutazione dei titoli accademici. Successivamente, si compila una graduatoria di merito combinando i punteggi ottenuti nelle prove e i crediti ottenuti dai titoli.

I titoli sono categorizzati in culturali e professionali. Tra i titoli culturali, sono inclusi i seguenti master:

master di primo livello da 60 CFU, o un titolo equivalente, rilasciato da università italiane o internazionali, che attribuisce 1 punto (con un limite di un master);

master di secondo livello da 60 CFU, o un titolo equivalente, rilasciato da università italiane o internazionali, che attribuisce 1,5 punti (con un limite di due master).

È importante notare che si può valutare un solo titolo per anno accademico.

Oltre a ciò, un master in questo campo può essere vantaggioso anche per altre graduatorie dell’area scuola, come:

la Graduatoria a Esaurimento (GaE), che offre 3 punti;

la Graduatoria di Circolo e di Istituto, che offre 1 punto;

le Graduatorie di Mobilità e trasferimenti, che offrono 1 punto;

le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), che variano tra 1/3 e 3 punti.

Per l’ultima categoria, è possibile ottenere fino a 3 punti, relativi a un massimo di tre titoli acquisiti in tre anni accademici differenti.

Leggi anche: Master per Docenti Online

Master Dirigente Scolastico online: i costi

Il costo di un master online da dirigente scolastico va dai 450 agli 800 euro. In generale, i programmi telematici tendono a essere meno costosi dei corrispettivi in presenza, grazie alla riduzione delle spese generali legate alla gestione fisica delle aule e delle strutture.

È importante considerare che molti istituti offrono borse di studio, piani di pagamento rateale e agevolazioni economiche per rendere questi percorsi più accessibili. Prima di iscriversi, è consigliabile esplorare tutte le opzioni di finanziamento disponibili e valutare attentamente il rapporto costo-beneficio basato sugli obiettivi professionali e sulle prospettive di carriera.

Inoltre, il materiale di studio è disponibile direttamente sulla piattaforma e-learning dell’università scelta, il che elimina la necessità di acquistare libri e altri materiali didattici costosi. Inoltre, frequentando un corso online, gli studenti non devono sostenere spese per vitto, alloggio e trasporti, che sono invece comuni nei programmi di studio in presenza.

Per quanto riguarda il finanziamento degli studi, è utile sapere che gli insegnanti in Italia hanno accesso al “bonus docenti”, un incentivo del valore di 500 euro annui che può essere utilizzato per l’acquisto di corsi di laurea, master per l’insegnamento e corsi di aggiornamento professionale offerti anche dalle università telematiche.

Hai bisogno di assistenza con l’iscrizione al corso per dirigenti scolastici online? Contatta gratuitamente i nostri esperti compilando il form in pagina: in questo modo riceverai una consulenza il più presto possibile.