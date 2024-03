Serale di Amici 2024: le emozioni della gara e gli eliminati della prima puntata

Ayle e Kumo sono stati i primi studenti a dover abbandonare la scuola durante una puntata ricca di ospiti, emozioni e tante sorprese.

La tanto attesa prima puntata del serale di Amici 2024 è andata in onda sabato 23 marzo. È stata una serata ricca di emozioni e performance straordinarie ma, purtroppo, come ci ha già abituato il programma nelle scorse edizioni, anche di eliminati che, in occasione di questa prima puntata, sono stati due. Ecco un breve riepilogo della serata e i nomi dei primi due alunni costretti ad abbandonare la scuola più famosa d’Italia.

Squadre e giudici

I quindici talentuosi giovani arrivati fino al serale sono stati divisi in tre squadre, guidate da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, Raimondo Todaro e Anna Pettinelli.

Rudy Zerbi-Alessandra Celentano : cantanti Petit e Holden; ballerini Dustin e Marisol.

: cantanti Petit e Holden; ballerini Dustin e Marisol. Lorella Cuccarini-Emanuel Lo : ballerini Lucia, Nicholas, Sofia e Kumo; cantanti Mida e Sarah Toscano.

: ballerini Lucia, Nicholas, Sofia e Kumo; cantanti Mida e Sarah Toscano. Anna Pettinelli-Raimondo Todaro: cantanti Lil Jolie, Martina e Ayle; ballerini Gaia e Giovanni.

Dopo il successo riscosso l’anno scorso, per il 2024 sono stati riconfermati gli stessi giudici: Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi.

Le performance e le eliminazioni

La competizione si è svolta in tre manche. Durante la prima, si sono fronteggiate le squadre di ZerbiCele e PettiMondo: vittoria a ZerbiCele con Ayle, Giovanni e Gaia a rischio eliminazione e Ayle costretto a lasciare subito il programma. La seconda manche ha visto i ZerbiCele contro i CuccaLo: altro trionfo per la squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, con Mida, Sarah e Kumo a rischio eliminazione. L’ultima manche è stata una sfida tra i PettiMondo e i CuccaLo: la vittoria di questi ultimi ha messo Lil Jolie e Kumo al ballottaggio finale; Kumo è stato il secondo eliminato della serata.

Tante emozioni e sorprese

La serata è stata arricchita dalla presenza di diversi ospiti, tra cui Giusy Buscemi, Enzo Iacchetti, Giobbe Covatta e Maurizio Ferrini nei panni della simpaticissima Signora Coriandoli. Inoltre, il giudice Michele Bravi ha presentato il suo nuovo singolo ‘Malumore francese’ insieme a Carla Bruni, aggiungendo un tocco di glamour alla serata.

La crisi di Lil Jolie

Durante il ballottaggio finale, la cantante Lil Jolie è stata vittima di una pesante crisi d’ansia, con segni di forte tensione emotiva, visibilmente agitata. La situazione è stata salvata dalla conduttrice Maria De Filippi che, grazie alla sua esperienza, è riuscita a tranquillizzare la concorrente, evidenziando quanto sia intensa la pressione della competizione.

Le prossime sfide

Dopo l’eliminazione di Ayle e Kumo, le squadre si stanno già preparano alle nuove sfide che li attenderanno la prossima settimana: tutti gli studenti sono più che determinati a dimostrare il loro talento e a conquistare la vittoria finale.

Anche perché la competizione è appena iniziata e la strada per arrivare alla finalissima di maggio è ancora lunga e ricca di sorprese e addii: vedremo cosa ci riserva il prossimo appuntamento con il serale di Amici 2024.