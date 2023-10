Sixt University: iscrizioni aperte per il corso gratuito per lavorare come Rental Sales Agent

Se vuoi entrare nel mondo dell’autonoleggio e diventare un professionista del settore, il corso Rental Sales Agent della Sixt University è quello che fa per te. In questo articolo ti spiegheremo cos’è il corso, a chi si rivolge, quali sono i requisiti, i contenuti e le opportunità di lavoro che offre.

Cos’è il corso Rental Sales Agent della Sixt University?

Sixt University è la prima Rental Car Academy in Italia che permette di formarsi nel settore dell’autonoleggio.

Il corso JR Rental Sales Agent della Sixt University è un percorso formativo gratuito e online che ti prepara a svolgere il ruolo di Rental Sales Agent, ovvero la persona che accoglie e assiste i clienti nella filiale di un’azienda di autonoleggio, offrendo loro soluzioni personalizzate e vantaggiose.

Il corso dura un mese e prevede una parte teorica e una parte pratica, con videolezioni, quiz, esercitazioni e simulazioni. Al termine del corso riceverai un attestato di partecipazione e potrai candidarti per lavorare presso una delle filiali Sixt in Italia o all’estero.

A chi si rivolge il corso Rental Sales Agent della Sixt University?

Il corso JR Rental Sales Agent della Sixt University è pensato per chi vuole intraprendere una carriera nel settore dell’autonoleggio, ma non ha esperienza o formazione specifica.

Il corso è aperto a tutti, in particolar modo a chi si riconosce in questo profilo:

È una persona motivata a migliorare le proprie competenze professionali in un contesto di lavoro stimolante e all’avanguardia

Ha una buona padronanza della lingua inglese, sia a livello scritto che orale

Sa collaborare efficacemente con i miei colleghi e interagire con i clienti in modo cordiale e professionale

Possiede ottime doti comunicative e negoziali, che li permettono di raggiungere gli obiettivi prefissati e di garantire la massima soddisfazione del cliente

È in grado di adattarsi a diverse situazioni e contesti lavorativi, mostrando flessibilità e spirito di iniziativa

Ha una buona capacità di problem solving, che li consente di affrontare e risolvere le eventuali criticità che si presentano

Quali sono i contenuti del corso Rental Sales Agent della Sixt University?

Il corso della Sixt University ti insegna tutto quello che devi sapere per svolgere al meglio il tuo lavoro di Rental Sales Agent. Il programma del corso si articola in quattro aree di apprendimento:

RELATIONAL SKILLS: come lavorare in un team commerciale e riuscire a comunicare e a instaurare relazioni efficaci con i clienti e con i colleghi

come gestire tutte le fasi del processo di vendita, dall'accogliere il cliente fino a chiudere la vendita

come gestire tutte le fasi del processo di vendita, dall’accogliere il cliente fino a chiudere la vendita FOREIGN LANGUAGE SKILLS: corso “English for working in sales” + corso introduttivo di una seconda lingua straniera

corso “English for working in sales” + corso introduttivo di una seconda lingua straniera INDUSTRY SKILLS: introduzione al mercato del noleggio di autovetture e dei servizi di mobilità con focus sulle caratteristiche e le potenzialità del settore

Quali sono le opportunità di lavoro del corso Rental Sales Agent della Sixt University?

Il corso JR Rental Sales Agent ti offre la possibilità di entrare a far parte di Sixt, una delle aziende leader nel settore dell’autonoleggio, presente in oltre 100 paesi nel mondo. Per chi supera il corso con successo, ci sono concrete possibilità di avere un contratto di lavoro vero e proprio presso una delle filiali di Sixt in Italia o nei principali Paesi Europei quali Spagna, Germania e Francia.

Lavorare in Sixt come Rental Sales Agent significa avere un contatto diretto con i clienti, offrire loro soluzioni su misura e garantire loro un’esperienza di noleggio eccellente. Inoltre, significa far parte di un team dinamico e motivato, in un ambiente stimolante e innovativo.

Come iscriversi al corso Rental Sales Agent della Sixt University?

Se sei interessato al corso JR Rental Sales Agent della Sixt University, sappi che le iscrizioni sono aperte! Puoi inviare la tua candidatura online compilando il modulo presente sulla pagina dedicata. Dovrai solamente rispondere a qualche domandina e inserire i tuoi dati personali. Sarai poi ricontattato per fissare un colloquio di selezione.

Non perdere questa occasione unica di formarti gratuitamente e di entrare a far parte di una delle aziende più prestigiose e in crescita nel settore dell’autonoleggio. Iscriviti subito al corso JR Rental Sales Agent della Sixt University e inizia il tuo percorso verso il successo!

Articolo in collaborazione con Sixt University