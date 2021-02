“Litania per la sopravvivenza” è la poesia-manifesto dell’impegno sociale di Audre Lorde, la poetessa ed attivista americana scomparsa nel 1992. “Nera, lesbica, madre, guerriera, poetessa”, così amava definirsi la Lorde, che si è distinta per il suo costante impegno nella lotta a sessismo, razzismo e classismo. In “Litania per la sopravvivenza” – poesia di quattro strofe composta da tre più lunghe – Audre Lorde attira il lettore in una cerimonia che vuole essere una preghiera comune.

In questa, la poetessa evidenzia come esista una parte della popolazione che vive sulla battigia e soffre continuamente. Questa parte ha imparato a temere ogni aspetto della vita, la parte cattiva così come quella buona. La conclusione vuole essere una sorta di monito, vuole spingere chi si trovi in questa situazione a trovare un modo per scrollarsi di dosso la paura di parlare e di dire finalmente ciò che deve essere detto. Altrimenti nulla potrà cambiare.

Litania per la sopravvivenza

Per quelle di noi che vivono sul margine

Ritte sull’orlo costante della decisione

Cruciali e sole

Per quelle di noi che non possono lasciarsi andare

Al sogno passeggero della scelta

Che amano sulle soglie mentre vanno e vengono

Nelle ore fra un’alba e l’altra

Guardando dentro e fuori

E prima o poi allo stesso tempo

Cercando un adesso che dia vita

A futuri

Come pane nelle bocche dei nostri figli

Perché i loro sogni non riflettano

La fine dei nostri

Per quelle di noi

Che sono state marchiate dalla paura

Come una ruga leggera al centro delle nostre fronti

Imparando ad aver paura con il latte di nostra madre

Perché con questa arma

Questa illusione di poter essere al sicuro

Quelli dai piedi pesanti speravano di zittirci

Per noi tutte

Questo istante e questo trionfo

Non era previsto che noi sopravvivessimo

E quando il sole sorge abbiamo paura

Che forse non resterà

Quando il sole tramonta abbiamo paura

Che forse non si alzerà domattina

Quando abbiamo la pancia piena abbiamo paura

Dell’indigestione

Quando abbiamo la pancia vuota abbiamo paura

Di non poter mai più mangiare

Quando siamo amate abbiamo paura

Che l’amore svanirà

Quando siamo sole abbiamo paura

Che l’amore non tornerà

E quando parliamo abbiamo paura

Che le nostre parole non verranno udite

O ben accolte

Ma quando stiamo zitte

Anche allora abbiamo paura

Perciò è meglio parlare

Ricordando

Che non era previsto che noi sopravvivessimo

Da The Black Unicorn (1978)

Photo Credit | K. Kendall, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons