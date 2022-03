Carta Giovani Nazionale: requisiti e agevolazioni

Carta Giovani Nazionale: cos’è

La Carta Giovani Nazionale è un’iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale che si rivolge ai più giovani per usufruire di agevolazioni per accedere a beni e servizi di carattere culturale, sportivo e legato al benessere. La Carta Nazionale Giovani fa parte del circuito EYCA (European Youth Card Association), organizzazione non profit che si occupa di diffondere la mobilità e la cittadinanza attiva delle e degli Under 35, e ha un soggetto membro in ogni Paese dell’Unione Europea.

Carta Giovani Nazionale: requisiti

In realtà i requisiti per avere la Carta Giovani Nazionale sono semplici: basta avere tra i 18 e i 35 anni compiuti, essere italiani oppure europei che vivono in Italia. La carta si può utilizzare online e su tutto il territorio italiano, accedendo all’app IO grazie allo SPID oppure con la Carta d’Identità Elettronica (CIE). Bisogna poi andare nell’area del Portafoglio di IO, cliccare su Aggiungi, continuare su “Sconti, bonus e altre iniziative“, poi cliccare su “Carta Giovani Nazionale” e finire tutti i passaggi. La carta viene attivata automatico se tutti i requisiti sopra elencati corrispondono.

Carta Giovani Nazionale: agevolazioni

Dal dettaglio della Carta Giovani Nazionale si può vedere l’elenco completo degli esercenti e delle istituzioni che hanno preso parte a questo progetto. Gli esercenti in questione possono operare sul piano fisico, online o entrambi e ci sono diverse aree di agevolazioni: per la casa, per la cultura e il tempo libero, per l’istruzione e la formazione, per il lavoro e i tirocini, per la mobilità sostenibile, per la salute e il benessere, per i servizi finanziari e bancari, per lo sport, per la telefonia e internet, infine per i viaggi e per i trasporti.