PRIMO GIORNO DI SCUOLA: COSA PORTARE

Siete pronti per tornare a scuola? Avete già prenotato i libri di testo, acquistato diario, penne e quaderni e tutto il materiale che vi servirà per al rientro tra i banchi? Ormai ci siamo: ecco una lista di cose che vi serviranno il primo giorno di scuola e che vi aiuteranno a rendere grandioso il vostro anno scolastico. Oltre alla lista che vi proporremo, ci sono due cose in più da portare assolutamente: mascherina chirurgica e igienizzante, in quanto l’emergenza sanitaria è ancora in corso e occorre fare molta attenzione!

8 COSE DA PORTARE IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA SUPERIORE

Ecco cosa non devi assolutamente dimenticare il primo giorno di scuola:

La pancia piena – Non dimenticare di fare colazione prima di andare a scuola. Ti aiuterà ad “addolcire” la giornata e il risveglio faticoso. Il tuo abito preferito – Indossa un abito che ti faccia sentire comodo e a tuo agio. Il tuo sorriso più bello – Tutta una questione di Karma: sorridi se vuoi che la vita ti sorrida. Soprattutto a scuola! Un nuovo taglio di capelli – Capelli nuovi, vita nuova! Al rientro a scuola sfoggia un look fresco e curato. Ti farà sentire meglio e ti darà la grinta giusta per iniziare il nuovo anno scolastico. Un mood positivo – Niente pensieri negativi. Non è facile rientrare a scuola, ma soffermarci sugli aspetti negativi del momento non vi aiuterà. Pensa positivo: sarà un anno magnifico! Uno snack sano – Ma anche gustoso, che soddisfi la tua voglia di “serotonina” e un attacco di fame improvviso. Buoni propositi – Ovvero migliorare il tuo rendimento scolastico. Poniti un obbiettivo realistico da subito, comunicalo al prof e ai tuoi amici, chiedi supporto. Ce la farai! Ricordi dell’estate – Che sia una foto al mare, che sia solo un pensiero non conta. Ma non usarli per farti prendere dalla malinconia, ma come stimolo. Giugno non è poi così lontano!

PRIMO GIORNO DI SCUOLA: I CONSIGLI

