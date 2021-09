PRIMO GIORNO DI SCUOLA: MANUALE DI SOPRAVVIVENZA

Ah, la scuola… Ci siamo quasi! Tra innumerevoli dubbi e problemi da risolvere a causa della Pandemia di Covid-19 il primo giorno di scuola 2020 si sta avvicinando sempre di più, per cui nessuno studente deve farsi cogliere impreparato, anzi, deve fare in modo di cominciare con il piede giusto. E dopo aver consultato il calendario scolastico e avendo preso coscienza di quando inizieranno le lezioni nella vostra regione, non vi rimane che cominciare a prepararvi: zaino, diario, l’abbigliamento giusto, il materiale da portare… Insomma, tutto quello che serve per non farsi prendere alla sprovvista. Se siete in ansia e volete un piccolo supporto, ci pensiamo noi! Ecco una mega guida sul primo giorno di scuola 2020: scopri la data, cosa si fa, le varie attività, come vestirsi e tanto altro ancora per le scuole medie e per le superiori!

PRIMO GIORNO DI SCUOLA: COSA SI FA

Cosa si fa all’inizio dell’anno scolastico? Di certo gli insegnanti non si metteranno a spiegare o ad interrogare, ma di sicuro si programmerà il lavoro dei mesi successivi e si parlerà di come sono andate le vacanze estive. Inoltre, per coloro che inizieranno le scuole medie o la scuola superiore ci sarà un benvenuto e sarà una giornata dedicata alla conoscenza degli insegnanti e dei nuovi compagni di classe. Per saperne di più però analizziamo di preciso cosa bisogna aspettarsi dal primo giorno di scuola a seconda della classe che si frequenta.

SCUOLA MEDIA: CONSIGLI SUL PRIMO GIORNO

Il primo giorno alla scuola media è un vero e proprio rito di passaggio: scuola nuova, amici nuovi e niente maestri. Al loro posto ci saranno i professori che, fin dalla prima ora, cercheranno di farsi un’idea su di voi. Messa su questo piano fa un po’ paura, lo capiamo, ma non è assolutamente un dramma. Basta tenere a mente le dritte giuste e varie le idee chiare su cosa accadrà nel corso della giornata:

PRIMO GIORNO DI SCUOLA SUPERIORE

Anche cambiare scuola e iniziare il primo anno delle superiori può non sembrare semplicissimo. Anche in questo caso amici nuovi e prof sconosciuti possono farti avere una certa ansia da primo giorno. Noi vi consigliamo di goderti quest’emozione fino in fondo perché (anche se ora vi sembra impossibile!) un giorno ci ripenserete insieme ai vostri compagni e vi farete un sacco di risate insieme. In attesa che venga quel bel momento, però, ti lasciamo con qualche indicazione extra.

PRIMO GIORNO SCUOLA: COME VESTIRSI

Attenzione all’outfit! Il primo giorno è una data molto importante, soprattutto se siete al primo anno! E’ d’obbligo allora un abbigliamento adeguato, chiaramente consono al luogo e all’età, senza esagerazione. Cercate di dare un’immagine seria di voi stessi, ma nello stesso tempo personale e al passo coi tempi. Se avete qualche dubbio leggete qui i nostri consigli:

