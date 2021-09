COME AFFRONTARE IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA SUPERIORE

Il rientro a scuola è arrivato ormai quai per tutti; per molti studenti sarà un rientro in classe, per altri invece, sarà l’inizio di un nuovo percorso con il primo giorno di scuola superiore! La notte prima si dorme poco: ansia e preoccupazione disturbano il sonno; la mattina colazione leggera o nulla perché sembra di avere lo stomaco chiuso. Tutto ciò accade perché le domande che ci si pone sono tante: “Chissà quali saranno i miei compagni?” “Come sarà la nuova classe?”, “In che banco capiterò”, “Farò una buona impressione a professori e compagni?”. E inoltre: Quando inizia la scuola? Come vestirsi? Cosa si fa? Niente panico, affidatevi a noi! Ecco alcuni consigli per affrontare il primo giorno di scuola superiore al meglio e godersi ogni istante in piena tranquillità.

PRIMO GIORNO DI SCUOLA SUPERIORE: I NUOVI COMPAGNI DI CLASSE

Il primo giorno di scuola superiore ci saranno con voi forse solo un paio di vecchi compagni delle scuole medie, gli altri saranno tutti volti nuovi. Cercate di non pensare con preoccupazione a come saranno i vostri compagni, si sa che la scuola è anche il luogo in cui nella maggioranza dei casi si incontrano tanti amici! In realtà state aumentando le occasioni per fare amicizia! Ricordate, inoltre, che i vecchi compagni rimarranno sempre vostri cari amici e che non sarà il cambiamento di una scuola a farveli perdere; anzi, con il tempo magari i vostri vecchi compagni diventeranno amici di quelli nuovi! Cercate di socializzare il più possibile con i vostri nuovi compagni di classe, sarà bello affrontare questo nuovo anno scolastico collaborando tutti insieme per superare le difficoltà. Durante il primo giorno di scuola superiore, un buon modo per rompere il ghiaccio e avvicinarsi ai compagni, è proporre loro un giro della scuola durante la ricreazione per esplorare i nuovi spazi: il cortile, i bagni, la palestra.

PRIMO GIORNO DI SCUOLA: COME COMPORTARSI CON I PROF

Alle scuole superiori on conoscerete solo compagni di classe nuovi, ma anche nuovi professori. È importante dare subito una buona impressione, per cui:

evitate di essere scortesi

evitate di masticare gomme

vestitevi in maniera appropriata all’ambiente

I professori sono molto attenti all’educazione e alla forma, dunque, per trovarvi bene, seguite sempre queste regole! Inoltre, sedetevi composti ed evitate di allungare le gambe in maniera esagerata, soprattutto se vi troverete al primo banco. Sicuramente non saprete ancora che materia avrete alla prima ora di lezione, per cui portate il diario, dei quaderni e delle penne. Evitate di arrivare con lo zaino vuoto, potrebbe fare una brutta impressione sui professori.

Infine, un ultimo consiglio: entrate in classe sorridendo, perché una nuova avventura, ricca di sorprese, sta per iniziare!

PRIMO GIORNO DI SCUOLA: I NOSTRI CONSIGLI

Vuoi vivere al massimo questo importantissimo giorno? Segui i nostri consigli: