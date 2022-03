La maturità 2022 è alle porte e ora finalmente è uscita l’ordinanza che ne delinea tutte le caratteristiche. Con questo documento il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi sembra patteggiare con tutte le parti in causa, confermando entrambi gli scritti (prima e seconda prova) e il colloquio orale articolato in tre fasi. La terza prova, come già in passato, rimane esclusa dal dibattito.

Maturità 2022: date, prove, voto

Si partirà il 22 giugno con la prima prova in presenza alle 8:30. Le tracce verranno scelte, come di consueto dal Ministero e saranno 7, divise nelle seguenti tipologie:

Tipologia A, due tracce di analisi del testo;

Tipologia B, tre tracce di testo argomentativo (una sarà di matrice storica);

(una sarà di matrice storica); Tipologia C, due tracce di tema d’attualità.

Qui trovi i nostri pronostici sui possibili autori scelti per l’analisi del testo.

Il giorno seguente sarà il momento della seconda prova sempre alle 8:30. Saranno scelte le materie oggetto dell’indirizzo e la traccia elaborata dalla Commissione. La seconda prova 2022, però, avrà un peso diverso rispetto agli anni passati. Questo non significa impegnarsi di meno, anzi, è importante sempre cercare di dare il massimo. Il giorno dell’ultimo scritto, poi, verrà poi estratta la lettera che darà inizio agli esami orali.

L’ultima prova è stata divisa in tre tempi: si inizierà con l’analisi di un materiale scelto dalla commissione (un testo, un documento, un problema, un progetto) che dovrai analizzare e risolvere di fronte alla commissione di professori che conosci insieme al Presidente, che sarà, invece, un docente esterno. Continuerai, poi, con la verifica delle competenze di Educazione civica; per chiudere con la presentazione delle esperienze fatte nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento PCTO.