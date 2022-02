Nel 2022, lo sappiamo, all’esame di maturità ci saranno 2 prove scritte ed una orale: dopo due anni di pandemia si tornerà in aula per la prova scritta ministeriale d’italiano il 22 giugno. Potrai scegliere una traccia fra sette proposte dal MIUR. Ci saranno: due analisi del testo, 3 testi argomentativi e 2 temi di attualità. Le tracce saranno le stesse per tutti gli indirizzi e non le conoscerai fino al giorno in cui ti siederai in aula per svolgerle.

Fra le tracce più scelte nel corso degli anni ci sono le analisi del testo che riguarda autori che avrai studiato nel tuo ultimo anno. Il toto-temi è aperto e in molti si chiedono chi potrebbe capitare quest’anno. Scopriamo quindi insieme quali potrebbero essere gli autori per l’esame di maturità 2022.

Prima Prova Maturità 2022: quale autore verrà scelto?

Ecco un elenco dei papabili autori per l’esame di maturità 2022:

Giovanni Verga : in cima alla nostra classifica perché udite udite quest’anno ricorrono 100 anni dalla sua morte. Si tratta di un autore molto amato dai professori quindi un ripasso potrebbe essere comunque utile per l’orale.

: in cima alla nostra classifica perché udite udite quest’anno ricorrono 100 anni dalla sua morte. Si tratta di un autore molto amato dai professori quindi un ripasso potrebbe essere comunque utile per l’orale. Dino Buzzati : anche se non lo avete approfondito in classe, un suo testo potrebbe comunque essere oggetto del tema di quest’anno. Ricorrono, infatti, 50 anni dalla sua morte . Scrittore e giornalista, conosciuto per Il deserto dei Tartari ma non solo. I suoi testi sono perfetti per scrivere un’analisi degna di nota.

: anche se non lo avete approfondito in classe, un suo testo potrebbe comunque essere oggetto del tema di quest’anno. Ricorrono, infatti, . Scrittore e giornalista, conosciuto per Il deserto dei Tartari ma non solo. I suoi testi sono perfetti per scrivere un’analisi degna di nota. Pierpaolo Pasolini : un altro autore molto amato e utilizzato anche in passato per l’analisi di testo. Quest’anno saranno trascorsi 100 anni dalla sua nascita. Marxista e ateo convinto, si presta bene per fare all’interno dell’analisi riferimenti storici per colpire la commissione.

: un altro autore molto amato e utilizzato anche in passato per l’analisi di testo. Quest’anno saranno trascorsi 100 anni dalla sua nascita. Marxista e ateo convinto, si presta bene per fare all’interno dell’analisi riferimenti storici per colpire la commissione. Giuseppe Mazzini: non solo autori in termini classici ma anche storici. Mazzini è il fondatore della Giovine Italia, politico e filosofo moriva 150 anni fa da clandestino in patria dopo anni di lotte e di esilio.

Un consiglio che vogliamo darti è quello di non fermarti agli anniversari per il ripasso perché spesso l’autore che viene scelto non ha nessuna connessione con l’attualità o, se ce l’ha, è estremamente difficile da capire. La buona notizia è che tutto ciò di cui avrai bisogno per fare l’analisi del testo all’esame di maturità 2022 è quello che troverai all’interno del plico che ti verrà consegnato il 18 giugno. Qualora non ti sentissi sicuro dell’autore scelto, potrai optare sempre per le altre tipologie di traccia che ti verranno fornite ma un ripasso di letteratura è comunque utile anche in vista dell’orale. In bocca al lupo e che vinca l’autore migliore!