Maturità 2022, Seconda Prova: data e orario

Ancora non vi siete ripresi dalla Prima Prova della Maturità 2022? È tempo di rimboccarsi le maniche, perché tra poche ore tocca alla Seconda Prova! Appuntamento giovedì 23 giugno 2021 alle ore 08:30. Rispetto alla Prima Prova però che ha la stessa durata uguale per tutte le scuole (6 ore di tempo di cui minimo 3 da trascorrere in aula), in questo caso il tempo è diverso in base all’indirizzo frequentato. Ora scopriamo tutto nel dettaglio!

Maturità 2022, Seconda Prova: le materie

Rispetto agli anni passati non ci saranno delle prove uguali per tutti gli istituti dello stesso indirizzo. Le tracce scelte per la Seconda Prova, infatti, saranno scelte dalle stesse commissioni d’esame interne alle scuole. Per l’elaborazione della traccia i docenti hanno dovuto basarsi sul documento del 15 maggio per basarsi sul programma effettivamente svolto. Ovviamente le materie sono invece identiche per ogni stesso indirizzo e sono state già annunciate mesi fa.

Liceo classico: latino

Liceo scientifico: matematica

Liceo scienze umane: scienze umane

Liceo scienze umane opzione economico sociale: diritto ed economia politica

Liceo linguistico: lingua straniera 1

Liceo Musicale: teoria analisi e composizione

Liceo Coreutico: teoria, analisi e composizione

Liceo Artistico: diverso a seconda degli indirizzi

Amministrazione Finanza e Marketing AFM: economia aziendale

Relazioni internazionali per il marketing: economia aziendale e geopolitica, inglese

Costruzioni ambiente e territorio: progettazione

Meccanica, meccatronica, energia: impianti, disegno e progettaz

Informatica e telecomunicazioni: informatica e sistemi e reti

Grafica e comunicazione: progettazione multimediale

Agrario: trasformazione dei prodotti

Turistico: discipline turistiche e aziendali

Trasporti e logistica art. logistica: logistica

Sistema moda: ideazione e progettazione

Elettronica ed elettrotecnica: elettronica ed elettrotecnica

Servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera: scienza e cultura alimentazione

Accoglienza turistica: diritto e tecn. amministrative della struttura ricettiva

Professionale Agricoltura: economia agraria

Servizi commerciali: tecniche professionali dei servizi commerciali

Manutenzione e assistenza tecnica: tecnologie tecniche installazione e manutenzione

Servizi socio sanitari: igiene e cultura medico sanitaria

Maturità 2022, Seconda Prova: la durata

Tendenzialmente la Seconda Prova ha la durata massima di 6 ore, ma ci sono alcune prove degli istituti tecnici e professionali che hanno una durata massima di 8 ore. In tutti questi casi, come successo per la Prima Prova, gli studenti non possono lasciare la classe prima delle 3 ore. Ecco invece tutte le eccezioni:

Licei artistici : durata massima 3 giorni, per 6 ore al giorno e con esclusione del sabato

: durata massima 3 giorni, per 6 ore al giorno e con esclusione del sabato Licei Coreutici : la prima parte della prova ha la durata di un giorno per sei ore al massimo; la seconda parte si svolge il giorno dopo e consiste nell’esibizione individuale per 10 minuti al massimo

: la prima parte della prova ha la durata di un giorno per sei ore al massimo; la seconda parte si svolge il giorno dopo e consiste nell’esibizione individuale per 10 minuti al massimo Licei Musicali: la prima parte della prova ha la durata di un giorno e ha una durata di 6 ore; la seconda parte si svolge il giorno dopo e consiste nella prova di strumento per 20 minuti al massimo

Ricordiamo che la prima prova aveva un massimo di 15 crediti, la seconda ne avrà massimo 10, mentre il colloquio orale massimo 25 crediti.

