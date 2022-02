Tutti quelli che hanno sostenuto negli anni l’esame di maturità hanno sentito parlare del documento del 15 maggio, se non sai di cosa si tratti non ti preoccupare perché in questo articolo ti spiegheremo tutto ciò che dovresti sapere! La normativa sull’esame di maturità 2022 dice che “Entro il 15 maggio 2022 il consiglio di classe deve elaborare, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d. lgs. 62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame”. In sostanza è in questo documento che c’è scritto ciò che poi andrai ad affrontare all’esame di maturità.

Cosa c’è scritto precisamente all’interno?

Documento del 15 maggio: info utili

Il documento del 15 maggio 2022 contiene per le discipline su cui sosterrai l’esame gli obiettivi specifici di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale delle singole materie. Sono i tuoi programmi di studio: gli argomenti su cui verterà tutto l’esame di maturità 2022.

Il documento indica inoltre, per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.

Dovrai leggerlo per avere tutte le informazioni sulle materie oggetto dell’esame e i loro argomenti. La buona notizia è che il documento del consiglio di classe deve essere pubblicato sull’albo on-line dell’istituzione scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento per decidere le domande del colloquio. L’esame di maturità 2022 si terrà a giugno quindi non potrai aspettare questo documento per iniziare a studiare, dovrai farlo molto prima, ma sarà un ottimo punto di partenza per il ripasso.

Quando verrà pubblicato il documento del 15 maggio per l’esame di maturità 2022, stampalo e inizia la revisione di tutti gli argomento partendo da quello. In commissione non potranno, infatti, farti altre domande diverse da quelle contenuti all’interno della pubblicazione. Tutto ciò che non è riportato all’interno del documento del 15 maggio, non sarà oggetto dell’esame di maturità 2022. Ogni classe ne ha uno diverso che è strettamente legato al percorso scolastico svolto. Per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento del consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti per cui è molto specifico. Ora che hai tutte le informazioni non ti resta che metterti sotto: l’esame di maturità è vicino.