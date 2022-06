Tracce Prima Prova Maturità 2022: la diretta

Finalmente l’attesa è finita: la Prima Prova della Maturità 2022 è iniziata per 539.678 studenti e studentesse. Nello specifico abbiamo – come fa sapere il Ministero dell’Istruzione – 92.828 candidati per gli Istituti Professionali, 167.718 per gli Istituti tecnici e 262.327 per i Licei. Ecco tutti gli aggiornamenti in tempo reale!

DIRETTA

10.45 Disponibili le tracce per esteso della Prima Prova della Maturità 2022

9:30 Ecco il quadro completo di tutte le tracce pubblicate:

9:10 Per il tema di attualità la traccia relativa al testo di Luigi Ferrajoli “Perché una costituzione della Terra?” è incentrata sulla pandemia e sulle conseguenze per il pianeta. Potrebbe interessarti: Tema svolto sul Coronavirus

08:57: presente anche un testo di Luigi Ferrajoli “Perché una costituzione della Terra?” e un testo di Vera Gheno e Bruno Mastroianni “Tienilo acceso. Posta, commenta, condividi senza spegnere il cervello”. Proposto anche il discorso alla Camera del premio Nobel per la Fisica, Giorgio Parisi.

08:50: per l’analisi di un testo argomentativo è stato scelto il testo tratto da “La sola colpa di essere nati” di Gherardo Colombo e Liliana Segre e anche un testo di Oliver Sacks

08:45: Giovanni Pascoli è l’autore scelto per la tipologia Analisi del testo: la poesia è La Via Ferrata, tratta dalla raccolta poetica Myricae. L’autore scelto per la traccia in prosa sarebbe, invece, Giovanni Verga, con il brano tratto dalla novella “Nedda” (qui trovi il riassunto)

08:35: secondo alcuni rumors pare che tra le tracce proposte dal Ministero ci siano Verga (a 100 anni dalla morte) e Pascoli (che non usciva nei temi della Maturità dal 1999)

08:30: messa a disposizione la chiave ministeriale per decrittare il testo della prima prova scritta che si trova nel plico telematico

Tracce Prima Prova Maturità 2022: quali erano le previsioni

Ricordiamo le tipologie di tracce: tipologia A, due tracce di analisi del testo; tipologia B, tre tracce di testo argomentativo; tipologia C, due tracce di tema d’attualità. Fino a qualche ora fa circolavano molte notizie sul web in merito alla toto-traccia. Quelle più gettonate erano la guerra Russia-Ucraina, il Covid, la crisi energetica e climatica, la mafia con Falcone e Borsellino a 20 anni dalla Strage di Capaci, Piepaolo Pasolini a 100 anni dalla nascita, Giovanni Verga a 100 anni dalla morte, Giovanni Pascoli (che non viene proposto alla Maturità dal 1999) e Dante (apparso fra i temi della Maturità ben quattro volte negli ultimi venti anni). “Abbiamo coscienza che ci sono stati momenti difficili e sono tracce che inducono molto al ragionamento. Invito i ragazzi a ragionarci e a farlo anche sul loro vissuto“, aveva dichiarato ministro della Pubblica Istruzione Patrizio Bianchi solo pochi giorni fa.

Leggi anche: Maturità 2022, prima prova: 8 tracce più probabili

Esame di Maturità 2022: il punteggio

Ricordiamo che per quanto riguarda i punteggi gli studenti hanno potuto totalizzare 50 punti di credito per il triennio e 50 per le prove. I crediti per le prove sono suddivisi in: 15 crediti per la prima prova, 10 crediti per la seconda e 25 crediti per il colloquio orale. Previsti ulteriori 5 punti bonus che verranno dati però solo agli studenti che arriveranno all’esame con 50 punti di credito e nelle prove prenderanno almeno 30 punti. Infine, anche la lode è a discrezione della commissione: sarà per i ragazzi che hanno preso il massimo dei crediti e il massimo alle prove, senza aver utilizzato i 5 punti bonus.

Potrebbe interessarti anche: