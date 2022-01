Progetto Idee in Azione: cos’è

Il cambiamento climatico è un problema importante, per questo motivo Junior Achievement Italia e Green & Blue hanno deciso di proporre agli studenti e alle studentesse della scuola secondaria di II grado un progetto – Idee in Azione – proprio su questo tema. I ragazzi dovranno analizzare gli atteggiamenti di tutti i giorni che hanno conseguenze importanti sul clima e sull’ambiente per arrivare ad ideare una loro proposta imprenditoriale nei campi dell’economia circolare, della sostenibilità e dell’innovazione green. “Di fronte a una questione di così grande rilevanza sociale appare necessario promuovere una maggiore consapevolezza ed essere attori attivi, non solo riguardo agli impatti e ai rischi che il cambiamento climatico comporta, ma anche alle opportunità e ai benefici delle azioni di adattamento e di contrasto alle emissioni”, ha dichiarato Miriam Cresta, CEO di Junior Achievement Italia.

Progetto Idee in Azione: il primo step

Basta iscriversi entro il 6 febbraio al programma Idee in azione che si divide in quattro moduli didattici online che danno vita ad un percorso specifico di educazione imprenditoriale che usa un metodo didattico che prevede attività di gruppo da fare in aula o sul territorio. Ci sono poi quattro masterclass, moderate dal giornalista Riccardo Luna, sempre sul tema del cambiamento climatico. Ecco il calendario degli appuntamenti:

10 febbraio, ore 11:00-12:00 – Introduzione ai temi della challenge, trend futuri della sostenibilità e della tecnologia, esempi di applicazione lato imprese e cittadini.

24 febbraio, ore 11:00-12:00 – Riconoscere le opportunità e trasformarle in idee sostenibili, accompagnamento all’analisi dei bisogni del territorio.

10 marzo, ore 11:00-12:00 – La tecnologia al servizio del green: è sempre sostenibile?

24 marzo, ore 11:00-12:00 – Valutazione a 360° della soluzione sostenibile: quali cambiamenti ci possiamo aspettare?

Progetto Idee in Azione: il secondo step

Ad aprile le migliori idee riguardo la sensibilizzazione su queste tematiche entreranno a far parte di una gara: solo cinque squadre verranno scelte per presentare la loro mini-impresa al pubblico ed il team vincitore vedrà il proprio progetto pubblicato su Green & Blue, hub digitale e mensile che parla di sostenibilità e ambiente con le firme dei giornali del gruppo editoriale GEDI. “Con questa iniziativa Green & Blue mette il primo tassello di un progetto più ampio volto a concentrarsi sulle soluzioni per il cambiamento climatico, sostenendo le idee e le imprese di chi sta usando innovazione e tecnologia per affrontare la sfida più grande che abbiamo davanti”, ha concluso Riccardo Luna, Editor In Chief Green and Blue.

