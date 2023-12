The Crown 6 parte 2, quando esce il finale della serie

Fans di The Crown, siamo agli sgoccioli. Dopo avere rilasciato gli episodi della prima parte della sesta e ultima stagione, Netflix sta per concederci anche gli ultimi, quelli conclusivi di una delle serie britanniche che più ci hanno appassionato negli ultimi anni. La piattaforma, per rendere ancora più avvincente (e insostenibile, diciamo pure la verità) l’attesa dei telespettatori, aveva infatti deciso di dividere l’ultima stagione in due parti. Dopo avere visto la prima, composta da 4 episodi, quanto manca alla seconda? (Spoiler: poco)

The Crown, facciamo il riepilogo

Era il 4 novembre 2016 quando Neflix ha rilasciato la prima stagione di The Crown, la serie televisiva ispirata al lungo (probabilmente senza precedenti) regno della regina Elisabetta. Dal suo matrimonio con Filippo, duca di Edimburgo, avvenuta nel 1947 e fino all’inizio del 21° secolo. Ne abbiamo viste tante, in questi anni. Abbiamo assistito alle dimissioni di Winston Churchill da primo ministro e alla difficile scelta della principessa Margaret (sorella della regina) di non convolare a nozze con l’amato Peter Townsend. Siamo passati attraverso la nascita del principe Andrea, nel 1960, e il ritiro del primo ministro Harold Macmillan, nonché alla nascita del Principe Edoardo, nel 1964.

La terza stagione ha visto per l’apparizione per la prima volta Camilla Shand, l’elezione del nuovo primo ministro Harold Wilson e il Giubileo d’argento della regina. Protagonista se non assoluta, quantomeno di grandissimo rilievo della quarta, è stata Margaret Thatcher, che ha rivestito l’incarico di primo ministro dal 1979 al 1990. E che ha dovuto dividere l’attenzione dei telespettatori con Lady Diana a causa del suo infelice – e non privo di colpi di scena – matrimonio con Carlo. Ed eccoci alla quinta, della quale una grande fetta è riservata al divorzio di Carlo e Diana ma anche all'”annus horribilis” della Regina.

The Crown 6

Entriamo nel vivo della questione con la sesta stagione. Se non l’avete ancora vista, non leggete quanto segue, potreste incappare in qualche poco gradito spoiler. E maledirci per secoli (non diteci che non vi avevamo avvisato). Gli episodi già andati in onda iniziano approssimativamente nel 1997 (per poi concludersi, comprensivi degli ultimi che stiamo ancora attendendo, nel 2005).

La storia d’amore di Diana e Dodi Fayed è raccontata nella prima parte, che si conclude con una delle pagine più tristi della storia britannica ma non solo: la morte di Diana in un incidente stradale a Parigi insieme a Dodi Al Fayed. La seconda si occuperà invece delle nuove generazioni. Come il legame tra il principe William e Catherine Middleton ed il matrimonio tra Carlo e Camilla. Ma non solo…

The Crown 6 parte 2, quando esce

Bene, dopo aver visto i primi 4 episodi della sesta serie intitolati “Persona non grata”, “Due fotografie”, “Dis-moi oui” e “Conseguenze”, gli ultimi 6 sono attesi per il 14 dicembre 2023. Ebbene sì, l’iconica serie di Peter Morgan dedicata alla famiglia reale inglese, si avvicina alla conclusione con le ultime sei emozionanti puntate. Inutile dire che terranno incollati allo schermo milioni di fans. Ci potete contare!

