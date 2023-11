Università di Bari, bonus psicologo da 300 euro per i propri studenti

Era stato associato alla pandemia ed ai suoi effetti, diventando una misura a sostegno di chi si trovasse in uno stato di ansia, stress, depressione e volesse beneficiare di un percorso psicoterapeutico. Il Ministero, però, non ha ancora sbloccato i fondi per il bonus psicologo 2023, portando l’Università di Bari, la prima in Italia, a prevedere un voucher psicologico studenti, come viene definito sul sito internet dell’ateneo, destinato a chi la frequenti. Vediamo come funzionerà l’iniziativa.

Università di Bari, bonus psicologo da 300 euro

Proprio per far fronte all’interesse nei confronti del benessere psicologico dei propri studenti, l’Università Aldo Moro di Bari ha deciso di offrire loro un bonus psicologo, una misura alternativa a quella che negli ultimi anni è stata finanziata dallo stato e che da quest’anno non è ancora stata prevista. Il voucher psicologico studenti, pari a 300 euro, è concepito come un aiuto finanziario una tantum che gli studenti possono utilizzare presso strutture private per ricevere supporto psicologico. Questa misura si aggiunge al già presente servizio di sostegno psicologico offerto dall’ateneo. Si tratta del primo caso in Italia, il primo ateneo che offre un bonus di questo genere.

L’accesso al voucher è aperto agli studenti regolarmente immatricolati e iscritti per l’anno accademico 2022-2023 in vari corsi di studio (da quelli triennali e magistrali, a quelli a magistrali a ciclo unico, comprese le lauree del vecchio ordinamento, i dottorati di ricerca e le scuole di specializzazione). Uno dei requisiti è quello di presentare un Isee inferiore a 50mila euro, una cifra che permette l’erogazione della misura ad un grandissimo numero di studenti. Per finanziare questa iniziativa è stato istituito un fondo di 90mila euro, che sarà utilizzato fino a esaurimento delle risorse.

Come funziona il bonus psicologo

Il voucher potrà essere utilizzato dagli studenti che intendano rivolgersi a psicologi privati, o per ottenere il rimborso delle spese già sostenute per servizi di sostegno psicologico o psicoterapeutico. Per usufruire del contributo e ricevere il rimborso bisognerà presentare regolare fattura a proprio nome, che attesti l’avvenuta consulenza. La scadenza per richiedere il bonus è fissata al 30 aprile 2024, ma la possibilità di presentare la propria domanda rimarrà valida fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Sembrerebbe che il voucher stia già riscuotendo grande successo rivelandosi una misura più che efficace: nel momento in cui scriviamo, sono 254 gli studenti ad aver già avanzato la richiesta. A dimostrazione del fatto che il disagio mentale sia una tematica particolarmente sentita dalle nuove generazioni, e che chi ne soffre sia sempre più giovane.

