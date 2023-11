"Valentine", il nuovo singolo dei Maneskin: testo e significato

I Maneskin, la celebre band romana, sono tornati all’attacco con un nuovo singolo che ha già catturato l’attenzione del pubblico. Il brano in questione si intitola “Valentine” ed è stato rilasciato il 10 novembre insieme alla riedizione dell’ultimo album della band, “Rush! (Are You Coming?)”. Questa nuova versione dell’album presenta, oltre a “Valentine” con il suo testo struggente, altre quattro tracce caratterizzate da ritmi più sostenuti: “Honey (Are You Coming?)”, “Off My Face”, “The Driver” e “Trastevere”. L’annuncio del singolo e del video di “Valentine” è stato fatto attraverso l’account Instagram dei Maneskin, e ora il video è finalmente disponibile, presentando la band che esegue il brano in uno spazio raccolto, accentuando l’intensa interpretazione attraverso l’uso della colorazione in bianco e nero.

Il testo

[Verse 1]

Wasted in love, misunderstood

Baby, it’s harder to breath when you’re gone

So I hold in my hands pictures of you

And dream of the day you were eating for two

[Pre-Chorus]

All this love, I’m so chocked up

I can feel you in my blood all this lust

For just one touch

I’m so scared to give you up

[Chorus]

Valentine, my decline

Is so much better with you

Valentine, my decline

I’m always running to you

Valentine

Valentine

[Verse 2]

Crazy in love, daisy in bloom

Black hearts for pupils I’m pacing the room

And I cover myself in tattoos of us

And dream of the day we еmbrace and combust

[Pre-Chorus]

All this love, I’m so chocked up

I can feel you in my blood all this lust

For just onе touch

I’m so scared to give you up

[Chorus]

Valentine, my decline

Is so much better with you

Valentine, my decline

I’m always running to you

Valentine

Valentine

[Outro]

All this love

All this love

All this love

All this love

All this love

All this love

Il significato della canzone

La canzone “Valentine” è costituita da un significato profondo, evincibile dal video. Questo singolo segue il filone delle precedenti canzoni come “Coraline” e “Marlena”, entrambe dedicate a una musa sfortunata e viste da alcuni come un omaggio all’ex fidanzata di Damiano David. “Valentine” completa ora questa trilogia malinconica. Come consuetudine, la chitarra di Thomas Raggi si accorda perfettamente con la voce graffiata del frontman, creando un’atmosfera oscura e coinvolgente. Nel testo, cantato in inglese, Damiano David si rivolge direttamente a Valentine, esprimendo apertamente i propri sentimenti feriti, evidenziando la mancanza di comunicazione e il bagaglio emotivo lasciato dalla fine della loro storia. Il ritornello, con la ripetizione di “Valentine, il mio declino è molto migliore insieme a te”, suggerisce il desiderio del cantante di condividere la sofferenza causata dalla fine della loro relazione.

Il rituale finale della canzone, con l’invocazione ripetuta “Tutto questo amore”, sembra essere una riflessione sul futuro, dove Damiano David si interroga sulla durata dei suoi sentimenti e sull’eventualità di lasciarsi andare completamente. La conclusione, seppur triste, proietta lo sguardo al futuro, rappresentando in modo perfetto un momento difficile che ha colpito profondamente i fan della band. Nei commenti sui social, si possono leggere frasi come “Questa canzone sembra scritta per me”, “L’assolo di Thomas è meraviglioso” e “Questa è già la mia canzone preferita“. Senza dubbio, i Maneskin hanno regalato ai loro fan un’altra emozionante break-up song che ha colpito nel segno.