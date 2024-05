Concerti Colapesce e Dimartino nel 2024: date, biglietti, e scaletta

Il fortunato duo continua a esibirsi insieme e per i prossimi mesi sarà in tour per tutta Italia tra celebri successi e ultimi pezzi incisi.

Gli artisti italiani Colapesce e Dimartino hanno svelato le date dei loro prossimi concerti. Il duo, noto per le numerose collaborazioni di successo, si esibirà in varie città italiane, portando musica coinvolgente ed emozionanti performance in giro per la penisola.

– 24 maggio: Mi Ami Festival a Milano

– 12 giugno: Moncalieri (TO)

– 15 giugno: Bologna WMF Festival (in acustico)

– 22 giugno: Cavea Auditorium Parco della Musica di Roma

– 28 giugno: Pavaglione di Lugo (RA)

– 3 luglio: L’Umbria Che Spacca a Perugia

– 13 luglio: Alberobello (BA), Largo Martellotta al LOCUS FESTIVAL

– 19 luglio: Tener-a-mente Festival a Gardone Riviera (Brescia)

– 26 luglio: Onde Mediterranee Festival a Gradisca D’Isonzo (Gorizia)

– 28 luglio: San Salvo Marina (Chieti)

– 4 agosto: Camigliatello Silano (CS), Lago Cecita presso la Chiesetta San Lorenzo al BE ALTERNATIVE FESTIVAL

– 8 agosto: Ypsygrock Festival a Castelbuono (Palermo)

– 10 agosto: Scalinata Della Cattedrale a Noto (Siracusa)

– 12 agosto: Specchia (LE), Piazza del Popolo

– 5 settembre: Castiglione della Pescaia (GR), Spiaggia della Darsena al POPCAST CASTIGLIONE SOUND FESTIVAL

– 15 settembre: Acciaroli (Salerno)

– 7 settembre: Oira di Crevoladossola (VB), Tones Teatro Natura

La possibile scaletta dei prossimi concerti di Colapesce e Dimartino

La luce che sfiora di taglio la spiaggia mise tutti d’accordo Sesso e architettura Luna araba L’ultimo giorno Ragazzo di destra Forse domani Cicale Noia mortale Il cuore è un malfattore Il prossimo semestre 30000 euro Splash I marinai Rosa e Olindo Cose da pazzi Musica leggerissima Considera Neanche con Dio Majorana

Chi sono Colapesce e Dimartino

Colapesce e Dimartino è un duo musicale italiano formatosi nel 2020 dalla collaborazione artistica tra i cantautori siciliani Lorenzo Urciullo, conosciuto come Colapesce, e Antonio Di Martino, noto come Dimartino. I due artisti, amici di lunga data, sono diventati tra gli autori più apprezzati e influenti della scena italiana degli ultimi anni.

Dopo il successo dell’album “I mortali”, uscito nell’estate del 2020, il duo ha partecipato al Festival di Sanremo 2021 con il brano “Musica leggerissima”, ottenendo un meritato quarto posto e il premio della Sala Stampa Radio TV-Web “Lucio Dalla”; “Musica leggerissima” è diventato poi uno dei tormentoni dell’estate e ha ottenuto ben cinque dischi di platino piazzandosi al primo posto della classifica FIMI per 7 settimane consecutive.

Nel 2023, il duo ha distribuito il film “La primavera della mia vita” insieme all’omonimo album colonna sonora; con il brano “Splash” Colapesce e Dimartino sono anche tornati a Sanremo guadagnando il decimo posto e vari premi, tra cui il Premio della Critica “Mia Martini” e, di nuovo, il Premio della Sala Stampa Radio-TV-Web “Lucio Dalla”.

Il loro ultimo album, “Lux Eterna Beach”, ha già conquistato critica e pubblico.